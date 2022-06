Vantagens de estudar online, no conforto do lar

Durante muitos anos, estudar uma profissão ou fazer um curso específico para aprimorar os conhecimentos, era sinônimo de sair de casa com uma mochila e pegar qualquer meio de transporte para ir até a escola ou academia. Às vezes a sorte acompanhava se esse espaço de estudos ficava perto de casa!

Com a chegada da internet e todo o avanço tecnológico, surgiram diversas plataformas online, como a Crehana Premium, entre outras, que possibilitam estudar tranquilamente no conforto do lar.

Embora muitas pessoas ainda achem que estudar presencialmente é melhor, ter a possibilidade de estudar online, no lugar que você quiser, na hora que escolher e for melhor para você, não tem comparação.

Por exemplo, escolher um dos cursos Crehana Premium ou oura plataforma online, permitirá que você se organize com todas as suas atividades diárias, podendo escolher o melhor momento para dedicar a esse curso.

Pontos positivos de estudar presencialmente

➢ Há pessoas que gostam de fazer cursos para conhecer outras pessoas e, quem sabe, fazer novas amizades. E tem aquelas que só se concentram no curso e o contato com colegas é simplesmente para estudar e / ou fazer trabalhos em equipe.

➢ Muitos alunos gostam de estudar com o professor por perto, porque sentem que desse modo podem tirar qualquer tipo de dúvida mais rápido ou melhor.

➢ Existem pessoas que aproveitam o fato de ter que estudar fora de casa para passear, se distrair na viagem até o lugar do estudo ou fazer uma boa caminhada.

Contestando esses pontos positivos

Estudando online você também pode fazer amigos e trocar informações. E também é possível trabalhar em equipe de forma online. Afinal de contas, há diversos aplicativos que permitem reuniões de várias pessoas online!

Nos cursos online o professor também está ali para ajudar, apoiar, tirar dúvidas. Não há por que pensar que o aluno estará sozinho sem o professor por perto.

Escolher fazer um curso online permitirá que você faça a sua caminhada diária quando o onde quiser, ou que você saia de casa para passear, fazer compras ou visitar amigos, porque o horário do curso é você que escolhe, bem como o lugar!

Tirar proveito de uma boa decisão

Poder aprender algo novo, seja uma língua ou um curso relacionado com a informática, por exemplo, desde a tranquilidade do lar, é uma coisa boa mesmo! Mais ainda hoje em dia, que as pessoas souberam aproveitar uma determinada situação para conseguir resultados positivos para as suas vidas.

O fato de poder ligar o seu computador enquanto bebe um cafezinho ou um suco, sentado no jardim ou na varanda da sua casa, ou na poltrona ou sofá da sala do seu lar, é uma experiência fantástica.

Estudar online tem inúmeras vantagens. Como já foi dito, a internet e a tecnologia evoluíram muito ao longo dos anos e isso favoreceu a muitos setores no dia a dia das pessoas. O acesso a informações, o modo de se comunicar, as formas de trabalhar, de estudar, de aprender, tudo foi mudando, facilitando a vida da gente.

Houve muitas transformações no modo de trabalhar, nos hábitos e na aprendizagem de um modo geral. Não é por acaso de houve um grande crescimento de empresas que se dedicaram a aprofundar o trabalho online. E com o ensino não foi diferente.

A importância do tempo na escolha de um curso online

Um ponto em comum entre todas as pessoas que decidem procurar um curso online e estudar desse modo, é simplesmente o tempo. A disponibilidade de tempo para dedicar ao estudo nos dias de hoje é fundamental.

É muito comum que as pessoas que querem ou precisam fazer um determinado curso estejam trabalhando para se sustentar ou sustentar um lar. Assim sendo, o tempo que resta para dedicar ao estudo é muito curto.

Um curso presencial exige, além das horas do curso, o tempo que leva viajar até o lugar onde esse curso é ministrado. Ida e volta. Portanto, é necessário dispor desse tempo para poder dedicar aos estudos e isso nem sempre é possível.

Quem tem uma família, filhos, a situação complica mais ainda, porque depois do trabalho, é claro que querem curtir o tempo livre com eles! Desse modo, acabam não tendo tempo nem forças para poder melhorar a sua formação ou para aprender algo novo que ajude a crescer profissionalmente.

E aqueles que ainda não têm família ou trabalho, acabam dedicando muito tempo a procurar um emprego, pois hoje em dia o mercado de trabalho está bem complicado. Por isso tudo, devido ao cúmulo de responsabilidades diversas, escolher um curso online vira uma necessidade e uma solução importante.

Os cursos online mais procurados

Muitos jovens e não tão jovens compreenderam que ter maiores conhecimentos de tudo aquilo que envolve a tecnologia, internet e redes sociais, só ajuda a melhorar e crescer profissionalmente.

Por esse motivo, alguns dos cursos online mais procurados estão relacionados com marketing, empreendedorismo, comunicação, publicidade e também tudo o relacionado com aplicativos, como design gráfico ou ilustração digital.

A tecnologia tem empurrado às pessoas a procurar informação de todo tipo e, desse modo, a procura por cursos relacionados a ela começou a crescer –e continua crescendo– pois todos querem ter a possibilidade de um trabalho com melhores salários. Isso só é possível tendo mais conhecimentos e melhor preparo, logicamente.

Cursos de Seo, Excel, Design, Produtividade e Software, Inteligência Artificial, Animação 3 D ou Arquitetura Digital, são alguns dos diversos cursos que nos dias de hoje são muito procurados.