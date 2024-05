Canelo Alvarez rasga ‘F *** ing Asshole’, ‘P ****’ Oscar De La Hoya

Canelo Álvarez está lutando no sábado, mas talvez uma mudança de oponente seja necessária… porque Saul foi terra arrasada em Óscar De La Hoya enquanto o lendário lutador estava sentado a poucos metros de distância.

“Ele é um idiota. É o que eu digo. Ele é um idiota. Ele tenta chamar a atenção para ele, não para Munguia. Ele é um idiota. Ele rouba [from his] lutadores. Porra de buceta. Filho da puta”, disse Alvarez, de 33 anos, atacando na coletiva de imprensa em Las Vegas poucos dias antes de sua luta com Jaime Munguia.