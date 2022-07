Concurso TRT PI 2022: SAIU o edital com vagas para níveis médio e superior! Até R$12.455,30

O Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Piauí, que compreende a 22ª Região, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso TRT PI 2022) para o preenchimento de vagas no órgão. A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do concurso TRT-PI 2022.

De acordo com o edital do concurso TRT-PI 2022, estão sendo oferecidas 43 vagas imediatas, além de cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior. O salário inicial é de R$ 7.591,37 para nível médio e R$ 12.455,30 para as vagas de nível superior.

Cargos e vagas do concurso TRT PI 2022

Nível superior

Cargo Número de vagas Analista Judiciário – área administrativa CR Analista Judiciário – especialidade Biblioteconomia CR Analista Judiciário – especialidade Contabilidade 1+CR Analista Judiciário – especialidade Engenharia CR Analista Judiciário – especialidade Medicina (clínico geral) 2+CR Analista Judiciário – especialidade Odontologia CR Analista Judiciário – especialidade Tecnologia da Informação 2+CR Analista Judiciário – especialidade Oficial de Justiça Avaliador 2+ CR Analista Judiciário – especialidade Área Judiciária 10+CR

Nível médio/técnico

Cargo Número de vagas Técnico Judiciário – Área administrativa 20+CR Técnico Judiciário – especialidade Tecnologia da Informação 6+CR

Sobre os cargos do concurso TRT PI 2022

Analista Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador Federal : Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

: Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Área Administrativa : Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

: Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Área Judiciária : Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

: Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Contabilidade : Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

: Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Biblioteconomia : Diploma de Graduação em Biblioteconomia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

: Diploma de Graduação em Biblioteconomia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Engenharia : Diploma de Graduação em Engenharia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

: Diploma de Graduação em Engenharia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Tecnologia da Informação : Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de pós-graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

: Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de pós-graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Apoio Especializado em Odontologia: Diploma de Graduação em Odontologia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Técnico Judiciário

Área Administrativa : Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Apoio Especializado de Tecnologia da Informação: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula, ou certificado de conclusão de Curso Técnico na área de Informática, devidamente registrados e expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Salários e benefícios dos cargos do concurso TRT PI 2022

Analista (nível superior): R$ 12.455,30

R$ 12.455,30 Técnico (nível médio): R$ 7.591,37

Além das remunerações citadas acima, os aprovados contarão com diversos benefícios, conforme disposto abaixo.

Auxílio-transporte: R$ 316,43

Assistência pré-escolar: R$ 719,62

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência médica (Titulares): R$ 215,00

Assistência médica (Dependentes): R$ 215,00

Inscrição Concurso TRT PI 2022

A inscrição no concurso TRT PI 2022 poderá ser realizada no período compreendido entre 13 de julho e 05 de agosto de 2022, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, a organizadora da seleção.

Segundo informações do edital, o candidato deverá acessar o portal da banca e preencher o formulário com todos os dados necessários para inscrição no certame.

A taxa de inscrição já está definida. O edital TRT PI 2022 informa que os candidatos dos cargos de técnico pagarão R$75, enquanto os de analista terão que desembolsar a quantia de R$95.

Provas e etapas EDITAL TRT PI

O concurso público TRT PI 2022 vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem aplicadas no dia 18 de setembro de 2022, na cidade de Teresina (PI).

Os exames serão aplicados nos turnos da manhã e tarde, da seguinte maneira:

a) no período da MANHÃ : para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades; b) no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

As questões irão se dividir da seguinte forma:

Analista Judiciário – Área Judiciária Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões) Direito Constitucional Direito Tributário Direito Administrativo Direito do Trabalho Direito Processual do Trabalho Direito Civil Direito Processual Civil



Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões) Direito Constitucional Direito Administrativo Direito do Trabalho Direito Processual do Trabalho Direito Civil Direito Processual Civil



Analista Judiciário – Área Administrativa Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões) Noções de Direito do Trabalho Noções de Direito Processual do Trabalho Noções de Direito Administrativo Noções de Administração Pública Noções de Direito Constitucional Noções de Orçamento Público Noções de Gestão de Pessoas



Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões) Noções de Direito Administrativo e de Administração Pública Orçamento Público Contabilidade Aplicada ao Setor Público Administração Financeira e Orçamentária Contabilidade Geral



Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Técnico Judiciário – Área Administrativa Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões) Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Administrativo Noções de Administração Geral e Pública Noções de Direito do Trabalho Noções de Direito Processual do Trabalho



Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação Conhecimentos Básicos (20 questões) Língua Portuguesa Matemática e Raciocínio-Lógico Legislação Conhecimentos Específicos (40 questões)



Validade

A validade do concurso TRT PI 2022 será de dois anos, a contar da homologação do resultado final e com possibilidade, ainda, ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período.

Edital

Último concurso TRT PI

O último concurso público do TRT-PI foi aberto em 2010, ou seja, há mais de dez anos. Na época, a seleção trouxe vagas para cargos de técnicos e analistas, de níveis médio e superior.

O edital do concurso TRT-22 contou com nove vagas imediatas, além de cadastro reserva. Na época, o edital trouxe vagas para os seguintes cargos:

Nível médio

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Nível Superior

Analista Judiciário – Área Judiciária

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Execução de Mandados

Analista Judiciário – Área Judiciária – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação