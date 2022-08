Prefeito Djalma Beltrão anunciará em live estrutura do 26º Casamento do Matuto

O prefeito Djalma Beltrão juntamente a Secretária de Cultura e Juventude, Adriana Brêda e o Secretário de Esporte e Eventos, Rodolfo Feitoza, promoverá nesta quarta-feira (03), a partir das 10h uma live no Instagram da prefeitura, onde fará a apresentação oficial da 26ª edição do tradicional Casamento do Matuto de Piaçabuçu que acontecerá no dia 28 de agosto.

Em virtude da pandemia do covid-19, não foi realizado nos últimos dois anos o evento, que já é considerado a maior cavalgada do baixo São Francisco e uma das maiores de Alagoas. Esse ano a concentração da cavalgada terá como atração o cantor Jau Vaqueiro. Já durante o percurso em direção ao Povoado Penedinho, a banda Cavaleiros do Forró será responsável em animar os cavaleiros e amazonas. No retorno, Paulo Vaqueiro comanda a vaqueirama até o centro da cidade.

Até o momento essa são as informações que já foram divulgadas à imprensa, as premiações, esquema de segurança, estrutura e outras novidades, só serão anunciadas pelo chefe do poder executivo municipal, no entanto, os organizadores já revelam que a 26ª edição do Casamento do Matuto será a maior que Piaçabuçu já viveu. Aguardemos!