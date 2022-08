Prefeitura de Penedo divulga programação da Semana da Pátria

Secom PMP

As comemorações alusivas à Semana da Pátria em Penedo serão abertas na próxima quinta-feira, 01 de setembro, data de abertura da programação que antecede ao desfile cívico que comemora os 200 anos da independência do Brasil.

As solenidades acontecem nos dias 01, 02, 05 e 06, sempre a partir das 7h30, no Paço Municipal, entre a sede do Poder Executivo Municipal e a Praça Barão de Penedo.

Além da execução do hino nacional e do hasteamento de bandeiras, as forças de segurança com unidade instalada em Penedo irão demonstrar atividades, uma por dia.

O prefeito Ronaldo Lopes fará o discurso de abertura da Semana da Pátria, solenidade aberta ao público, com presença diária de diretores, professores e estudantes de colégios particulares e de unidades das redes pública municipal, estadual e federal.

Confira abaixo a programação da Semana da Pátria 2022

Quinta-feira: 01/09/2022

Orador: Prefeito Ronaldo Lopes

Evolução: 11º Batalhão de Polícia Militar

Escolas: EMEB Josef Bergmann, EMEB Profª Helena Carvalho de Oliveira, EMEB Vereador José da Costa Mangabeira, Escola Estadual Gabino Besouro, Escola Estadual Alcides Andrade, Colégio Imaculada Conceição e Instituto Federal de Alagoas – IFAL.

Banda: Sociedade Musical Penedense

Sexta-feira: 02/09/2022

Orador: Aluno da EMEB Professor Douglas Apratto Tenório

Evolução: 6º Grupamento de Bombeiro Militar

Escolas: EMEB Professor Douglas Apratto Tenório, EMEB Vereador Manoel Soares de Melo, EMEB Cândido Toledo, EMEB Paulo VI, EMEB Irmã Jolenta, Escola Estadual Professor Ernani Méro, Escola Estadual Hermílio de Freitas, Escola Nossa Senhora Auxiliadora, Colégio Diocesano de Penedo.

Banda: Colégio Nossa Senhora de Fátima

Segunda-feira: 05/09/2022

Orador: Aluna da EMEB Paulo VI

Evolução: Marinha do Brasil

Escolas: EMEB Santa Luzia, EMEB Manoel Tavares, Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio Nossa Senhora de Fátima e Escola Estadual Ruth Mendonça.

Banda: Sociedade Montepio dos Artistas

Terça-feira: 06/09/2022

Orador: Secretário Municipal de Educação, Luciano Barros Lucena

Evolução: Tiro de Guerra

Escolas: EMEB Barão de Penedo, EMEB Isabel Cristina Alves Toledo, EMEB Rotary, EMEB Dom Constantino, Escola Estadual João Valeriano, Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto e COOPEPE.

Banda: Banda Municipal Jorge Souza Nascimento