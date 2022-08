Semana do Bebê leva orientações para gestantes e puérperas de Penedo

Secretaria Municipal de Saúde intensifica orientações durante o Agosto Dourado

Secom PMP com Assessoria SEMS

Começou nesta segunda-feira, 22, a programação da Semana do Bebê + Agosto Dourado nas Unidades Básicas de Saúde de Penedo.

A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) tem o objetivo de levar mais qualidade de vida aos bebês e informações importantes para gestantes e puérperas.

A abertura da Semana do Bebê aconteceu na UBS do povoado Cooperativa e reuniu dezenas de mulheres que assistiram atentas as palestras sobre a importância do leite materno, higiene ao amamentar, acompanhamento e desenvolvimento das crianças, vacinação e nutrição.

“A gente organizou esse evento porque todos os anos nós fazemos a abertura em uma das unidades da rede municipal e este ano escolhemos a da comunidade Cooperativa. Quando falamos de Agosto Dourado e Semana no Bebê é para reforçar a importância do acompanhamento do pré-natal para gestantes e do aleitamento materno para as puérperas”, explica o Coordenador da Atenção Básica da SEMS, Marconde Firmino.

Para participar das palestras, as mulheres devem comparecer ao posto de saúde onde é assistida, sendo informada da data por meio dos agentes de saúde ou na unidade de sua referência.

Confira o cronograma da ação nas Unidades Básicas de Saúde da SEMS

22/08 – Cooperativa, Rosete e Capela

23/08 – Oiteiro, Raimundinho 09, São José e Tabuleiro

24/08 – Palmeira Alta, Vila Matias, Cohab, Centro, Santa Margarida, Sesi e Itaporanga

25/08 – Gabriel 05, Vitória, Ponta Mofina e Gabriel 04

26/08 – José Edileno, Raimundinho 08 e Santo Antônio

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo