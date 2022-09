Como obter fragmentos de herança em Apex Legends (2022)

Apex Legends tem muitos cosméticos exclusivos. Toda vez que um novo patch é lançado, a Respawn Entertainment continua adicionando mais deles. Em comparação com Heirlooms, todas as skins existentes, independentemente de seu preço ou raridade, são superadas.

Os conjuntos de herança incluem skins de armas corpo a corpo, poses de banner correspondentes e linhas de voz de introdução. Normalmente, eles desempenham um papel importante na história de fundo de cada lenda. Suas animações os tornam ainda mais únicos, pois fornecem animações exclusivas.

As skins Prestige também foram introduzidas na temporada 12. A skin Prestige tem a mesma raridade vermelha e mítica que a skin Heirloom. Eles são, no entanto, skins completas para lendas. Ao registrar mortes enquanto usa a skin, você pode aumentar o nível da skin depois de comprá-la. Quanto mais um jogador usa a skin, mais ela desbloqueia visuais diferentes.

Eventualmente será possível desbloquear o nível superior. E, para pessoas com skin Prestige de nível completo, há uma animação de finalização exclusiva. A mesma moeda, fragmentos de herança, pode ser usada por todos os jogadores para desbloquear conjuntos de herança e skins de prestígio.

No entanto, obter esses fragmentos de herança não é tão fácil quanto parece. Sem dinheiro para gastar, os jogadores terão que confiar na sorte. Além disso, mesmo os jogadores dispostos a desembolsar muito dinheiro podem ser desencorajados pelo alto custo das heranças.

Como obter fragmentos de herança em Apex Legends

Você pode comprar Heirlooms na Heirloom Store com Heirloom Shards. No entanto, você deve primeiro abrir alguns Apex Packs para obtê-los.

Conforme você sobe de nível e se classifica no passe de batalha, você pode obter Pacotes Apex. Você pode comprá-los com Apex Coins, a moeda premium do jogo. Há menos de 1% de chance de que cada Apex Pack contenha 150 Heirloom Shards, de acordo com o FAQ oficial do Apex Legends. Fragmentos de Herança só podem ser obtidos desta forma no momento da escrita.

Custa 150 Fragmentos de Herança para criar Heranças de Apex Legends. Você terá que ser excepcionalmente sortudo ou abrir muitas caixas de saque.

Obtenha fragmentos de herança em Apex Legends

Heirloom Shards, um tipo de moeda no Apex, são para quem não conhece. Apesar disso, é uma das moedas mais raras do jogo. Itens cosméticos lendários podem ser resgatados usando-o para itens cosméticos exclusivos do jogo.

Na verdade, durante os Eventos de Coleção, esses cosméticos podem ser desbloqueados em três conjuntos ou comprados em pacotes na Loja de Herança. Os jogadores podem adquirir fragmentos de herança de algumas maneiras diferentes. Portanto, você provavelmente deve tentar obtê-los de todas as maneiras possíveis, se quiser mais cedo ou mais tarde.

Nos Pacotes Apex, você encontrará fragmentos de herança. Você pode comprar pacotes Apex com créditos Apex ou dinheiro real na loja Apex.

No entanto, é importante observar que os fragmentos de herança não são garantidos nesses pacotes. Além disso, apenas uma pequena porcentagem de pessoas os obtém.

O Passe de Batalha é outra maneira de ganhar esses fragmentos. Você pode desbloquear 100 níveis de conteúdo com o passe de batalha. O passe de batalha também é atualizado a cada temporada. Fragmentos de herança só podem ser obtidos dessas maneiras. A raridade desses animais faz sentido.

O equipamento que você desbloqueia no jogo é incrível se você desbloqueá-los e usá-los. Você definitivamente estará entre um pequeno grupo de pessoas que possuem todos esses equipamentos.

Palavras finais

Para garantir uma herança, os jogadores precisam de mais pacotes do que recebem à medida que sobem de nível. Também pode ser necessário que os jogadores encontrem outras maneiras de obter pacotes que contam para a métrica. Eles não terão acesso aos fragmentos de herança no início se não os receberem desde o início. Isso é tudo sobre este artigo. Obrigado pela visita.

