Prêmio MP de Jornalismo: inscrições começarão nesta quinta-feira (15); cerimônia ocorrerá dia 14 de dezembro

Vem aí a primeira edição do Prêmio Ministério Público de Alagoas de Jornalismo. O evento, criado com a finalidade de estimular e valorizar as produções jornalísticas pautadas pela atuação de promotores e procuradores de Justiça, será realizado em 14 de dezembro, Dia Nacional do Ministério Público Brasileiro. As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (15) e os jornalistas disputarão os 1º, 2º e 3º lugares em quatro categorias. Os vencedores serão agraciados com premiações em dinheiro, troféus e certificados.

O aviso de licitação do prêmio foi publicado no diário oficial desta terça-feira (13) e o edital com todas as regras para participação está disponível no hotsite https://www.mpal.mp.br/1o-premio-de-jornalismo. Os interessados vão concorrer nas categorias webjornalismo e jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e estudante. Os jornalistas poderão disputar todas as categorias, contudo, com apenas um trabalho em cada uma delas.

Para esta primeira edição, o tema será livre, desde que contemple as áreas de atuação do Ministério Público, passando pela defesa da cidadania e de direitos sociais, pela preservação do patrimônio público e pelo enfrentamento aos mais diversos tipos de crimes. Poderão concorrer reportagens publicadas/veiculadas entre 1º de janeiro de 2021 até o dia 30 de outubro deste ano.

“O prêmio foi criado em razão da necessidade de divulgarmos e estimularmos as ações e os projetos desenvolvidos pelo nosso Ministério Público do Estado de Alagoas. Temos promotores de Justiça, procuradores de Justiça e servidores que vão além do seu ofício principal, que saem dos seus gabinetes e trabalham incessantemente para prestar o melhor serviço ao cidadão. Então, é importante que a sociedade saiba o que está sendo feito em seu benefício. E, para muito além disso, a honraria é uma forma de reconhecermos a importância da imprensa e o seu papel transformador”, afirmou o procuradores de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

A premiação

Os trabalhos vencedores receberão, a título de prêmio, valores em dinheiro, troféus e certificados. O pagamento será feito mediante depósito em conta bancária de titularidade do candidato que constar na ficha de inscrição.

Nas categorias profissionais, o primeiro lugar ganhará R$ 2,5 mil. O segundo colocado será contemplado com R$ 1,5 mil e, o terceiro, receberá R$ 1 mil. Já o estudante que conquistar o 1º lugar ganhará R$ 1 mil. Os 2º e 3º lugares ganharão agraciados com troféus e certificados.

A data escolhida para a realização do evento, 14 de dezembro, é simbólica: Dia Nacional do Ministério Público. “Escolhemos esse dia exatamente para que o Ministério Público do Estado de Alagoas possa, ao mesmo tempo, celebrar a sua existência e homenagear os colegas da imprensa, importantes parceiras da instituição na divulgação de suas atividades diárias. Sabemos que, muitas vezes, o papel constitucional do MP é confundido com o de outras instituições, então, quanto mais pudermos mostrar o trabalho promovido por todos aqueles que fazem o Ministério Público, mais esclarecimentos e conhecimento levaremos à sociedade. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer ao procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto, por ter abraçado a ideia do prêmio, que era um sonho antigo da nossa equipe. Demos a largada hoje e, a partir de agora, é esperar as inscrições, o julgamento dos trabalhos e a festa que vai consagrar as melhores reportagens. Boa sorte a todos que participarão da disputa”, declarou Janaina Ribeiro, diretora de comunicação do MPAL.

“Esse prêmio é o início de um ciclo de maior aproximação entre o Ministério Público e os profissionais da imprensa alagoana, com os futuros jornalistas, proporcionando a oportunidade de conhecerem melhor e mais de perto as ações que culminam, em todas áreas, na garantia dos direitos do cidadão, no combate à corrupção, em defesa do meio ambiente e, paralelamente, valorizando o trabalho de cada jornalista/radialista inscrito, reconhecendo sua dedicação e, consequentemente, o seu mérito. A assessoria de Comunicação do MPAL se sente lisonjeada, não tenho receio de generalizar, porque assumimos, ousadamente, esse evento que mobilizará os colegas anualmente. Foi algo pensado conjuntamente e aprovado sem nenhum empecilho pelo chefe da instituição, Márcio Roberto, que deu carta branca para tocarmos o projeto. Tenho certeza de que a comissão julgadora terá muito trabalho para julgar, pois temos colegas muito competentes espalhados por aí”, disse a jornalista Dulce Melo, também integrante da Dicom.