Procurador-geral de Justiça recebe outorga da Medalha de Minas

Em solenidade, nesta sexta-feira (16), o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, recebeu a comenda do “Dia de Minas”, outorga que agracia defensores da nobre história das Minas Gerais. A solenidade ocorreu no gabinete do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, fazendo jus ao compromisso que seria honrado em 16 de julho, durante cerimônia simbólica, quando a capital mineira foi transferia para Mariana a primeira organização política da Minas Colonial.

O chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) reforça a emoção pela outorga e evidencia o brilho do povo mineiro.

“Por motivos institucionais não tive como participar das festividades em Mariana, mas não diferente de julho posso afirmar que ser contemplado com a outorga da Medalha de Minas tem valor imensurável, é uma honra e será guardada com muito respeito. O povo mineiro tem minha admiração, é um povo bravo, quando falamos nele lembramos de garra e liberdade, de nobres construtores da história do nosso país. E Mariana tem seu brilho particular, acumula valores incontáveis, só tenho a agradecer pela honraria que ficará exposta em meu gabinete com muito zelo. Obrigado, Minas Gerais”, declara o PGJ Márcio Roberto.

Além dele, os procuradores-gerais de Justiça Cleandro Alves de Moura (PI) e Paulo Augusto de Freitas Oliveira (PE) foram contemplados com a medalha alusiva ao Dia de Minas, 16 de julho, sempre comemorado em Mariana, primeira capital de Minas Gerais que, de tão importante para o rei D. João, recebeu o nome da sua esposa.

Márcio Roberto participa em Minas Gerais da ‘Semana do Ministério Público 2022’, onde estão sendo debatidos temas importantes com palestras conduzidas por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Solenidade

Tal solenidade foi instituída pela Lei Estadual 7.561 e consagrada no artigo 256 da Constituição Mineira de 1989. Por meio do seu artigo 256, o dia 16 de julho é tido como a data Magna de Minas Gerais, sendo a capital transferida simbolicamente para Mariana.

Em sessão pública, nesta data, o povo mineiro outorga a Medalha do Dia de Minas em reconhecimento oficial àqueles que contribuíram para o engrandecimento das Minas Gerais ou que, de alguma forma, defendem sua história.

“É a oportunidade em que renovamos nossos compromissos com a democracia e a liberdade e prestamos nossa justa homenagem àqueles que contribuem para manter acesa a chama dos ideais mineiros”.