5 maneiras de corrigir Call of Duty: Erro ‘Server Snapshot’ Vanguard

O guia a seguir explicará como corrigir o erro de instantâneo do Vanguard Server. Um novo jogo de tiro em primeira pessoa acaba de ser lançado.

Os entusiastas de jogos já aderiram a isso em grande número. E foi relatado que muitos jogadores estão experimentando o “Erro de instantâneo do servidor.”

Eles são basicamente expulsos das partidas online devido a esse erro. Como resultado, eles são solicitados a sair do jogo. Consoles como PlayStation 4, Xbox One e PC parecem ser afetados por esse erro.

Caso você esteja enfrentando o mesmo problema, este guia ajudará. Nosso objetivo neste post é fornecer várias soluções de trabalho que ajudarão você a resolver o erro de instantâneo do servidor.

Corrigir o erro do Call of Duty: Vanguard Server Snapshot’

Erros de instantâneo do servidor ocorrem quando cópias congeladas de dados do jogo não são entregues a todos os jogadores. Como resultado do erro, todos os clientes do jogo podem ser incompatíveis.

Isso faz com que o jogo trave como resultado do algoritmo. Call of Duty: Vanguard tem esse erro com muita frequência. Podemos experimentar a emoção e o perigo da segurança da cadeira em Call of Duty Vanguard.

Centenas de jogadores competem para ver quem pode reagir mais rápido, tem melhor coordenação olho-mão e tem o melhor plano. Seu objetivo é sair no topo do jogo. O erro de instantâneo do servidor ocorre quando você está prestes a se preparar para a festa de domingo. Como resultado, sua cabeça bate no teto.

É hora de descobrir por que você acabou nessa situação. A solução para este erro e como corrigi-lo.

Mudar o modo de jogo de dominação

Na maioria dos casos, os jogadores que estavam jogando no modo Dominação relataram o erro de Instantâneo do Servidor. E o erro não aparece apenas ao jogar Domination, no entanto.

Foi relatado que muitos jogadores estão enfrentando esse erro com o modo Dominação em Call of Duty: Vanguard.

E, como resultado, recomendamos que você não jogue nenhum modo de jogo que envolva Dominação.

Este erro parece não ocorrer nos seguintes modos de jogo. E é possível evitar o erro jogando em qualquer um dos seguintes modos:

Livre para todos

Mata-mata em equipe

Morte confirmada

Procurar e destruir

Ponto difícil

Patrulha

Ao controle

Você pode tentar a seguinte correção possível se estiver enfrentando erros de instantâneo do servidor em qualquer outro modo de jogo.

NAT deve estar aberto

Call of Duty Vanguard’s ‘Erro de instantâneo do servidor‘ provavelmente está fora de suas mãos. Seu NAT precisa estar aberto neste momento, então essa é a melhor coisa a fazer.

Jogos online usam NAT para determinar a facilidade com que sua máquina pode se conectar a outros jogadores.

Os tipos de NAT fechados são muito mais propensos a causar esse erro. E você enfrentará dificuldade em manter a conexão com outras pessoas no lobby.

A maior parte do trabalho pesado real é transferido para a largura de banda dos jogadores. É por esta razão que você deve escolher um tipo de NAT que seja Aberto.

Você precisará seguir etapas diferentes dependendo da sua plataforma para determinar se o seu NAT está aberto ou fechado.

Existem subguias separados que mostram como determinar se o seu NAT está aberto ou fechado.

Sua plataforma de escolha determinará qual seguir.

Tipo de NAT no Xbox One ou Xbox Series S/X

Você deve acessar o menu de configurações de rede para verificar o tipo de NAT que seu console Xbox usa. Certifique-se de que o Status da Rede Atual esteja correto.

Aqui estão as instruções para verificar o tipo de NAT do Xbox One no Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X:

1. Você pode acessar o menu guia pressionando o botão Xbox no console Xbox One ou Xbox Series X/S.

2. Vá para a guia Sistema no menu Guia. E selecione Todas as configurações no menu.

3. Vá para o menu Configurações e selecione Rede. Em seguida, selecione Configurações de rede no menu.

4. O status atual da rede pode ser encontrado no menu de configurações de rede. Em seguida, observe o campo Tipo de NAT para ver se está aberto ou fechado.

Prossiga para o ‘Como abrir o NAT‘ se o tipo de NAT for Fechado após a investigação.

Tipo de NAT no Playstation 4 e Playstation 5

Esse problema pode ser resolvido acessando as configurações de rede em seu Playstation 4 ou Playstation 5. Selecione Exibir status da conexão no menu.

As instruções completas podem ser encontradas aqui:

1. Vá para o menu Configurações no painel principal do seu sistema PlayStation.

2. Em seguida, acesse o menu Rede no menu Configurações.

3. Navegue até a seção Exibir status da conexão do menu Rede. E verifique seu status NAT também.

As etapas abaixo irão guiá-lo pelo processo de abertura do seu tipo de NAT se o tipo de NAT exibido for diferente do Tipo 2.

Tipo de NAT no PC

Você precisará abrir o aplicativo Xbox Console Companion se estiver enfrentando o problema ao jogar o jogo em um PC.

Você também pode visualizar o status atual do tipo de NAT acessando as configurações de rede.

Os passos são os seguintes:

1. A tecla Windows deve ser pressionada. E, em seguida, procure por ‘companheiro do console Xbox’.

2. O aplicativo Xbox Console Companion será aberto após você clicar nele na lista de resultados.

3. Clique no ícone de engrenagem quando estiver dentro do Xbox Console Companion. E, no menu superior, clique em Rede.

4. Analise a rede depois de analisada. E, verifique o tipo de NAT em NAT Status.

Siga os passos em ‘Como abrir o NAT‘ abaixo se estiver definido como Fechar ou Moderar.

Palavras finais

Existem muitos erros e bugs no Call of Duty Vanguard. As causas mais comuns de erros de instantâneo do servidor e as correções mais comuns foram discutidas. Você pode experimentar todos eles e verificar qual deles funciona para você.

