Banco BMG abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

O Banco BMG está no mercado há mais de 90 anos, contribuindo com a sociedade e levando a todos, serviços com qualidade e excelência pelo país. Buscam inovar, mas sem perder a linha tradicional, e neste aspecto, faz sucesso entre seus investidores e clientes.

Várias vagas de emprego são abertas pelo Banco BMG pelo país

Os candidatos que desejem se cadastrar nas vagas de emprego do Banco BMG, devem estar cientes de que, o Banco procura sempre elevar os seus talentos, dando liberdade e voz, além de ótimos benefícios. O foco será o cliente, e é necessário ter empatia para entender o sofrimento e as dores que eles apresentam, buscando soluções.

A seguir estão as vagas em aberto no Banco BMG:

Analista de Arquitetura de Soluções Sênior;

Escriturário;

Analista de Planejamento Comercial Júnior;

Analista de Infraestrutura Pleno – Devops;

Especialista Desenvolvedor Back End;

Analista Desenvolvedor Back End Sênior;

Analista Back Office Júnior;

Devops Cloud (SRE);

Analista de Produção Pleno;

Coordenação de Desenvolvimento de Software;

Analista de Infraestrutura Pleno – Middleware;

Analista Desenvolvedor Mobile Flutter Sênior;

Especialista Desenvolvedor Mobile Flutter;

Analista Comercial Sênior;

Business Agility Sênior;

Analista de Políticas de Crédito Sênior;

Analista de Infraestrutura Sênior – Middleware;

Especialista de Compras;

Analista de Implantação Júnior;

Analista de Sistemas Pleno;

Comprador Júnior;

Coordenação de Qualidade – QA;

Analista de Produtos Sênior;

Analista de Plataforma Sênior;

Arquiteta de Soluções Cloud;

Analista de Produto Pleno – Seguros;

Banker III;

Especialista de Produtos B2C.

Como se inscrever

Para realizar o cadastro na plataforma, basta acessar o link de inscrição.

