Banco Next está oferecendo 30% de desconto em festival

O Banco Next está oferecendo aos seus clientes um desconto de 30% na compra de ingressos para o CCXP 2022, que acontecerá no mês de dezembro, em São Paulo.

O desconto será válido para compra de ingressos do terceiro lote do festival, com o pagamento realizado com o cartão do banco Next. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é receber cerca de 300 mil pessoas durante os dias de evento.

CCXP 2022

O evento da CCXP acontecerá entre os dias 1º e 4 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na capital. O festival reunirá diversas áreas da cultura pop, como:

Games;

Colecionáveis;

Música;

Histórias em quadrinhos;

Animes;

Mangás;

Cosplay;

Criadores de conteúdo;

Filmes e séries de TV.

Quais são os valores dos ingressos da CCXP 22?

Primeiramente, é importante salientar que no festival será realizado um concurso Cosplay, onde quem ganhar poderá receber diversos prêmios, como: carro 0km, colecionáveis exclusivos da Iron Studios e entrada gratuita em todos os dias da CCXP 22.

Os interessados em participarem do festival devem se apressar, pois os ingressos já estão esgotando. Para garantir a sua entrada, acesse a plataforma do evento e compre o seu ingresso. Confira abaixo os valores:

Valores do 3º lote

Quinta-feira: R$ 140,00 (meia), R$ 170,00 (social), R$ 280,00 (inteira);

Sexta-feira: R$ 200,00 (meia), R$ 230,00 (social), R$ 400,00 (inteira);

Sábado: Esgitado

Domingo: R$ 270,00 (meia), R$ 300,00 (social), R$ 540,00 (inteira);

4 dias: Esgotado;

Epic: R$ 2.200,00;

Full: Esgotado;

Unlock: Esgotado.

Nubank oferece até R$1.500 no aplicativo

Atualmente, os clientes do Nubank podem ganhar o valor de até R$1.500 em cashback todos os meses. A princípio, é importante destacar que a possibilidade vem através da parceria da fintech com a Shopee.

Em síntese, a cada compra que o cliente fizer na plataforma com o cartão de crédito (roxinho), será possível receber o dinheiro de volta. A seguir, confira as regras e como você pode receber o dinheiro de volta no aplicativo.

Nubank libera até R$1.500 no aplicativo: Quais são as regras do cashback?

Em primeiro lugar, é importante destacar que o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O valor que passará por devolução ao cliente, ou seja, o percentual que terá aplicação, dependerá do total da compra, desconsiderando o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o valor do cashback (devolução do valor pago) será equivalente a 5%.

Após realização da compra, o usuário precisará aguardar um prazo mínimo de 1h para fazer uma nova operação e receber o cashback. Após realização da transação, o dinheiro será pago para a conta do cliente em até 90 dias. A utilização do saldo poderá ocorrer da maneira que o cliente desejar.

Como ativar o cashback do aplicativo?

A princípio, para os usuários que já estão com o dinheiro disponível no aplicativo, saiba como ativá-lo a seguir:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Ademais, leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.