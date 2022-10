A multinacional Bayer disponibiliza vagas em todo o país. São mais de 26 postos de trabalho para diversas áreas, dentre elas finanças, engenharia, produção e manufatura, biotecnologia, comercial e vendas, TI, ciências da computação, marketing e administração, em diferentes cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de engenheiro de controle de qualidade, consultor de negócios, especialista em planejamento, operador de produção, analista de programação, analista de crédito e cobrança, analista de operações de clientes, analista de logística, representante técnico de vendas, entre outras.

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo desejado, mas há opções para pessoas com ou sem experiência. É importante, contudo, que os candidatos tenham disponibilidade para atuar em uma das unidades da empresa, localizadas nas cidades de Campinas (SP), Itaí (SP), São José dos Campos, São Paulo (SP), Paracatu (MG), Uberlândia (MG), Petrolina (PE), Curitiba (PR), Londrina (PR) e Capão do Leão (RS).

A Bayer oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como Assistência Médica, Assistência Odontológica, Subsídio medicamentos, Previdência Privada, Seguro de Vida e acesso ao GymPass e ao programa Conte Comigo – Assistência psicológica, dependência química, consultoria jurídica e financeira.

A empresa oferece, ainda, um pacote recheado de benefícios exclusivos para novos papais e mamães, como por exemplo: uma cadeirinha veicular para garantir a segurança do bebê, Livro Personalizado “Enquanto eu Nascia”, acompanhamento da saúde da mamãe e do bebê durante a gravidez, isenção de coparticipação, encontro com pais e gestantes, licença maternidade e paternidades estendida, auxílio creche, Bepantol baby, dentre outros.

Alguns cargos contam, ainda, com Short Friday e escala de pontes e feriados, bem como flexibilização de férias (dentro do que é previsto na legislação), acesso ao Clube Bayer, Home Office e Flex Time.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Bayer deverão acessar o site http://carreiras.bayer.com.br para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.