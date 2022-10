Detran permite solicitar 2ª via da CNH pela internet e sem exame médico; confira a novidade

Os brasileiros que residem no estado do Rio de Janeiro que precisam emitir uma nova via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) contam com uma novidade. O Departamento de Trânsito (Detran-RJ) agora permite que a solicitação do documento ocorra através do site do próprio órgão.

Neste sentido, não será necessário ir até a unidade do Detran-RJ para pedir o documento. O procedimento presencial só será necessário em casos de busca da nova via. Contudo, para ser solicitado pelo canal digital, não é permitido fazer nenhum tipo de mudança no documento.

Detran-RJ permite solicitar nova CNH pela internet

A novidade foi anunciada pelo Detran do Rio de Janeiro na última terça-feira (25). Acontece que o órgão já possui todos os dados necessários para fazer a atualização do documento, o que dispensa a ida do condutor até a unidade.

No entanto, como mencionado, se for preciso fazer alguma mudança o motorista deverá se dirigir ao departamento. Lembrando que para ambos os casos a taxa de renovação ainda permanece, sendo de R$ 173,03.

Vale ressaltar que o pedido simplificado da CNH exclui a necessidade de realizar o exame médico para a renovação da carteira. Entretanto, no caso das pessoas que podem ser isentas da taxa, devem ir presencialmente ao departamento.

Como registrar a sua CNH digital?

A sua Carteira Nacional de Habilitação pode ser acessada de forma virtual. O condutor pode emitir a versão digital do documento. A vantagem é que a medida exclui a necessidade de andar com a versão física da CNH no bolso.

Veja como registrar sua CNH digital, ou CDT (Carteira Digital de Trânsito). Confira o passo a passo:

Baixe o app da Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android e IOS; Faça login com o cadastro registrado no portal Gov.br (é preciso, portanto, estar cadastrado no site do governo); O app pedirá a foto do QR Code que está atrás da CNH física; Confirme seu CEP de onde você mora atualmente; Cadastre o Renavam e o código do CRLV do veículo.

Pronto, a sua CNH digital foi criada, dispensando portar a cópia original do documento. Isso porque, a validade e a autenticidade são as mesmas.

Como consultar multas utilizando o CPF?

A consulta pode ser feita por meio do site do Senatran, de forma rápida e prática, utilizando apenas o CPF. É importante salientar que através da plataforma, é possível conferir as infrações com pagamento pendente. Portanto, o motorista pode ter acesso aos prazos que são permitidos caso tenha interesse em entrar com recurso.

Como já mencionado, a pesquisa pode ser realizada de forma prática, pela internet. Para realizar o procedimento de consulta, siga o passo a passo:

Acesse o site do Senatran; Na página inicial, clique na opção “Entrar com Gov.Br”; Em seguida, faça o login utilizando o CPF e senha cadastrados; No campo “Outros serviços”, selecione a opção “Infrações”; Por fim, clique em “Consulte as suas infrações do trânsito” e, em seguida, “Acessar serviço”.