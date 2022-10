IFMS aplica provas do Processo Seletivo 2023 na manhã deste domingo (23)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) aplica na manhã deste domingo, dia 23 de outubro, as provas do Processo Seletivo 2023. De acordo com o edital, a aplicação terá início às 8h15 e duração máxima de quatro horas.

O edital indica ainda que os locais de prova serão nas seguintes cidades: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do IFMS.

A prova do Processo Seletivo 2023 será composta por 30 questões de múltipla escolha sobre assuntos de disciplinas do ensino fundamental, sendo 10 questões sobre Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais.

O Instituto recomenda que os estudantes cheguem com antecedência aos locais de prova, pois não será permitido o acesso após o fechamento dos portões. Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas

Ao todo, o IFMS está ofertando 1.670 vagas para diversos cursos técnicos integrados ao ensino médio. De acordo com o edital, há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas, segundo estabelece a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

As oportunidades ofertadas pelo IFPI são para os cursos ministrados nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Resultados

O IFMS vai divulgar os gabaritos das provas na segunda-feira, dia 24 de outubro. A publicação do resultado final do Exame de Seleção está prevista para o dia 21 de dezembro. Desse modo, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas em janeiro de 2023.

Acesse o edital do Exame de Seleção 2023 para mais detalhes.

