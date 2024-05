Os fãs de Taylor Swift impulsionam a campanha de Ollie Watkins como melhor jogador da temporada na Premier League

Vila Astonestrela do ataque Ollie Watkins está atirando para o Jogador da temporada da Premier League com uma pequena ajuda do reino pop – ninguém menos que o Swifties! Sim, você ouviu direito, Taylor Swift’Os fãs obstinados estão sendo reunidos para apoiar Watkins em sua busca pelo prestigiado título de futebol.

Watkinsque teve uma pontuação estelar na temporada 19 gols e entregando 12 assistências em 35 jogostornou-se o centro de uma campanha de mídia social quando um fã do Villa e autoproclamado Swiftie começou X para exortar os fãs de Taylor a apoiarem o jogador de futebol. O tweet apelando para a base de fãs de Swift destacou a admiração de Watkins pela superestrela pop, até mesmo alegando que ele tocou em seu novo álbum #TTPD toda manhã.

Adicionando mais brilho a esta campanha repleta de estrelas, a namorada de Watkins, Ellie Aldersonentrou na briga retuitando a postagem, ampliando o apelo por Suporte Swiftie.

Vila’A posição atual pode levá-los a se dirigir para o Liga dos Campeõesjá que ficam confortavelmente em quarto lugar, ultrapassando Tottenham por sete pontos. Mas o caminho para Jogador da temporada não será um passeio no parque para Watkins. Ele enfrenta pesos pesados ​​como Phil Pé e o vencedor do ano passado, Erling Haaland de Cidade de Manchesterassim como Arsenaldupla dinâmica Martin Odegaard e Arroz Declan. Não esquecer Cole Palmer, do Chelsea, Virgil van Dijk, do Liverpool, e Alexander Isak, do Newcastletodos competindo pela mesma honra.

Os fãs de Taylor Swift impactam mais do que apenas as paradas musicais

Curiosamente, esta não é a primeira vez que os fãs de Swift se aventuram na arena esportiva. No ano passado, os Swifties dramaticamente mudou a balança no Prêmio Golden Boy Web 2023impulsionando Jude Bellingham, do Real Madrid à vitória após uma declaração pública de antipatia pela música de Swift por parte do concorrente Alejandro Balde de Barcelona. Os votos de Bellingham dispararam de 30% para uma esmagadora 89% depois que Swifties entrou em cena.

Enquanto o Liga Premiada a temporada termina, todos os olhos estarão voltados para se os Swifties podem repetir a história e ajudar Watkins conquistar o título.