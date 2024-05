Man United pode vencer WSL no próximo ano – Williams após vitória na FA Cup

Rachel Williams disse que o triunfo do Manchester United na Copa da Inglaterra Feminina no domingo “mascara os problemas” que eles tiveram na liga e acrescentou que espera que eles “mudem as coisas” na próxima temporada, sugerindo que seu time pode vencer a Superliga Feminina ( WSL).

O United deixou de lado suas dificuldades na liga que o deixaram em quinto lugar na WSL e derrotou o Tottenham por 4 a 0 na final da FA Cup no domingo, conquistando o primeiro grande troféu de sua história.

Ella Toone deu ao United a vantagem no intervalo com uma finalização suntuosa na entrada da área, antes de Williams aumentar a vantagem no segundo tempo com uma cabeçada bem colocada na cobrança de falta de Katie Zelem. Dois gols de Lucía García deram ainda mais brilho à vitória do United.

“Não gostamos de admitir, mas é [winning the FA Cup] mascara os problemas que tivemos”, disse Williams à BBC.

“Tivemos alguns altos e baixos este ano. Isso é para Marc [Skinner] e a equipe de bastidores dizia: ‘Certo, é isso que temos que fazer no verão.’

Rachel Williams com o troféu da Copa FA Feminina em Wembley após a vitória do Man United. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

“Nós vamos ter [to] mudar as coisas no próximo ano. Tivemos algumas lesões, três ou quatro ligamentos cruzados, no início da temporada.

“Isso é futebol, os times passam por uma transição. Você tem um bom ano, você dá uma queda. No próximo ano poderemos voltar maiores, melhores e mais fortes e, quem sabe, poderemos estar levantando o campeonato.”

A final foi disputada diante de uma multidão lotada e o técnico do United, Skinner, apontou a experiência de Toone e Mary Earps ao vencer a final do Euro 2022 com a Inglaterra em Wembley como um fator chave para sua vitória.

“É um fator enorme [the winning experience]. Se você ainda não fez isso, talvez tenha acontecido um pouco com o Tottenham hoje. É experiência, você acalma seu processo de pensamento”, disse Skinner em entrevista coletiva após o jogo.

“Então, a calma de Mary… as decisões podem ficar mais claras quando você não tem emoções bloqueando essa decisão.

“Tooney [Toone] obviamente marcou um gol fantástico na final, ela já esteve aqui, fez isso antes. Ela está focada. Naquele momento, ela acalma o corpo para selecionar a técnica certa, o peso certo, a potência certa. É por isso que é importante. Porque permite pensar em momentos-chave e os jogos são feitos de momentos-chave e tivemos dois dos melhores para os fazer hoje.”

Embora esta tenha sido a segunda participação consecutiva do United na final da FA Cup, foi a primeira final da Copa da Inglaterra do Tottenham e a primeira vez que jogou em Wembley. A derrota vai doer, mas os Spurs podem se encorajar pelo fato de terem chegado à final e garantido um lugar entre os seis primeiros da liga apenas um ano depois de evitar o rebaixamento por pouco – um sentimento que Robert Vilahamn refletiu em sua mensagem ao seu jogadores após o jogo.

“A principal coisa que eu disse [to the players] foi ‘este não é o fim; este é o começo’, disse ele em entrevista coletiva após o jogo.

“Este é o começo; aprendemos muito este ano e chegamos à final. Poderíamos ter vencido também, mas por outro lado o Man United mereceu, então se eles merecem e também precisamos olhar para isso como ‘ que performance eles fizeram.

“Não há problema em ficar com raiva, triste ou o que quer que eles queiram, porque isso faz parte do futebol. Você deve sentir isso hoje, porque é por isso que você quer vencer da próxima vez.

“Mas na terça vamos voltar e garantir que teremos um bom desempenho contra o Chelsea, depois contra o West Ham, depois vamos fechar este ano e perceber que estávamos na final, estávamos entre os 6 primeiros. na liga e provavelmente sinto que tivemos um ano muito bom.”