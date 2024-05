Wolves lamentam falha na execução no final da derrota no jogo 1 para Mavs

MINNEAPOLIS – Houve duas palavras que o técnico do Minnesota Timberwolves, Chris Finch, usou para descrever o que custou ao seu time a derrota por 108-105 para o Dallas Mavericks no jogo 1 das finais da Conferência Oeste, na quarta-feira.

“Sem compostura”, disse Finch.

Os Wolves cometeram cinco de suas 10 reviravoltas como equipe no quadro final, quando os Mavs os superaram por 10-3 nos 3 minutos e 37 segundos finais para apagar o que era uma vantagem de quatro pontos para o Minnesota.

“Não fechamos os quartos muito bem, fechamos os tempos muito bem nos últimos jogos”, continuou Finch. “Isso nos custou um jogo na série Denver. Certamente teve um impacto neste jogo desta noite também. Temos que ser melhores nos momentos decisivos.”

Os erros finais dos Wolves apagaram uma recuperação inspiradora em que eles fizeram uma sequência de 13-1 em um intervalo de 4:01 no meio do quarto jogo para transformar uma desvantagem de oito pontos em uma vantagem de quatro pontos.

Primeiro, Dereck Lively II pegou um rebote ofensivo em uma bandeja perdida por Kyrie Irving, sem ninguém boxeando o pivô novato do Mavs. Ele lançou a bola de volta para Luka Doncic por 3.

Três reviravoltas consecutivas ocorreram logo depois para os Lobos. Jaden McDaniels driblou em direção à linha de base sem ter para onde ir, pulou e teve que jogar a bola de volta para dentro de campo, onde Doncic facilmente acertou um roubo que iniciou um intervalo que terminou com um escanteio aberto de 3 pontos feito por PJ Washington.

Em seguida, Karl-Anthony Towns limpou um 3 perdido por Mike Conley ao enterrar no rebatimento, mas foi chamado para goleiro ofensivo por tocar a bola quando ela ainda estava no cilindro – uma chamada que foi apoiada pelo centro de replay de vídeo em Secaucus, Nova Jersey

Finalmente, Conley – com os Wolves ainda perdendo por apenas dois – lançou um lob para Rudy Gobert no trânsito que Doncic interceptou para outro roubo.

“Acho que precisamos fazer as pequenas coisas um pouco melhor”, disse McDaniels, que terminou com 24 pontos, o melhor da equipe, em 9 de 15 arremessos. “Eles tiveram alguns rebotes ofensivos no final e viraram pontos. Então são as pequenas coisas, de verdade.”

Depois que os Mavs aumentaram por quatro faltando 7 segundos para o final de um par de lances livres de Irving, Minnesota recebeu mais uma oportunidade que não conseguiu executar.

Improvavelmente, Conley foi capaz de cometer uma falta sobre o guarda do Mavs, Josh Green, além do arco, faltando 1,8 segundos para o fim.

Se o veterano de 17 anos tivesse acertado os dois primeiros lances livres e errado propositalmente o terceiro, Minnesota poderia ter tido a chance de empatar o jogo com um chute na campainha.

Em vez disso, Conley fez o primeiro e perdeu o segundo, desperdiçando a oportunidade. Para o jogo, os Wolves acertaram 11 de 18 em lances livres e os Mavs acertaram 16 de 17.

Conley disse que a vitória dos Wolves sobre o Phoenix Suns no primeiro turno e a vitória no segundo turno sobre o atual campeão Denver Nuggets em sete jogos não prepararam necessariamente o Minnesota para os minutos finais como aconteceu na quarta-feira.

“Acho que não fomos testados assim, onde tivemos que trocar cesta por cesta, situações de lance livre no final do jogo ou situações de falta, coisas nas quais temos que ser melhores”, disse Conley. “Mas vamos aprender com isso. Acho que em cada jogo aprendemos muito sobre nós mesmos, podemos melhorar muito. Obviamente, será uma longa série, independentemente do que aconteceu esta noite.”