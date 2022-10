As startups brasileiras se reinventaram para voltar a crescer neste ano de 2022, após um grande período de desafios enfrentados principalmente pela crise econômica brasileira. Por isso que hoje, nós vamos indicar as startups que mais cresceram em 2022.

Conheça as startups que mais cresceram em 2022

Na sequência, apresentamos algumas startups que mais cresceram em 2022, tendo em vista a projeção dos resultados até o final do ano:

Startup que mais cresce: ProUser Apps

A startup foi criada em 2017, e se volta para desenvolver, produzir conteúdo e distribuir aplicativos. Para tanto, se aliou a empresas de grande porte em 3 países: Brasil, Portugal e Espanha. Assim, as parcerias que integram a startup envolvem as empresas: TIM, Claro, MEO e Yoigo.

Além disso, é responsável pela distribuição dos aplicativos Tô aqui, Taplingo e Reforça App.

Para este ano de 2022, as metas estabelecidas pela startup envolvem a expansão internacional:

Na Colômbia, com a empresa Claro, envolvendo os aplicativos Taplingo e Tô aqui;

Estar presente em mais 3 países até o final de 2022.

As projeções indicam que a empresa deve concluir 2022, com um faturamento de R$ 37 milhões, considerando que, em 2021, o faturamento foi de R$ 6 milhões.

Startup que mais cresce: Nubbi

Esta edtech foi criada em 2018, na cidade de Poços de Caldas (MG), que tem foco voltado para a educação profissional, tecnologia educacional e nível técnico. Assim, procura atender clientes finais, empresas e empresas intermediárias.

A Nubbi está presente em mais de 10 países, possuindo mais de 3,6 milhões de alunos cursando os cursos oferecidos pela empresa.

Possui o diferencial de oferecer o que chama de Ensino Sem Distância, que significa uma metodologia simples, que utiliza recursos tecnológicos, lúdicos e interativos para a aprendizagem. Assim, os conteúdos são produzidos a partir da demanda existente, mantendo o foco na aprendizagem do aluno.

Desta forma, as projeções remetem para o valor de R$ 15 milhões em vendas, o que resulta em um faturamento de R$ 10 milhões.

Startup que mais cresce: Raízs

Criada em 2014, a startup trabalha diretamente com a conexão entre o agricultor que produz produtos orgânicos e o cliente.

Assim, oferece serviços de cestas de produtos orgânicos por assinatura, à disposição no site, onde o produtor oferece as cestas e o cliente adquire. Além disso, o cliente pode optar por comprar produtos avulsos, fora da cesta.

Neste ano, a foodtech recebeu investimento no valor de R$ 20 milhões, se tornando uma grande alternativa quando o assunto é produtos orgânicos e saudáveis. Grande parte do valor recebido foi utilizado para aumentar o portfólio de produtos nas linhas veganas, vegetarianas, clean label, saudável e de pequenos produtores.

Food To Save

A foodtech teve início em 2021 comercializando mais de 150 mil “Sacolas Surpresa”, o que conseguiu evitar a eliminação de mais de 200 toneladas de alimentos próprios para o consumo, nas cidades de São Paulo, Grande ABC, Campinas e Rio de Janeiro. Tem como objetivo final, reduzir o desperdício de alimentos no Brasil.

Desta forma, a startup já teve em 2022:

São mais de 300 mil downloads do aplicativo;

Já são mais de 700 empresas parceiras;

E mais de 300 toneladas de alimentos recuperados.

Esses números significam mais de 150 mil pedidos pelo aplicativo, tendo como base de faturamento mensal, mais de R$ 1 milhão. Até o final de 2022, a startup pretende superar o número de 500 toneladas de alimentos recuperados, além de ampliar suas operações para os estados de Minas Gerais e Paraná.

Startup que mais cresce: Minds Digital

A startup possui foco na biometria de voz no Brasil. Neste ano de 2022, recebeu da empresa BR Angels, capital para investimento no valor de R$ 1,5 milhões, com a intenção de desenvolver os setores de produtos, comercial e marketing da empresa.

A empresa atua diretamente na produção de sistemas antifraude, utilizando para isso a inteligência artificial. Assim, identifica o padrão de comportamento das pessoas suspeitas em tempo real, e diminui os riscos nas operações que utilizam autenticação pela voz.

Assim, até o final do ano, a empresa projeta aumentar seu crescimento em 3 vezes, uma vez que realiza investimentos nas experiências dos usuários e na melhoria da plataforma.

Mas, não esqueça

Por fim, essas são algumas das empresas startups que mais cresceram neste ano de 2022, e possuem perspectivas para continuar crescendo no ano de 2023.

Para tanto, realiza investimentos em tecnologia de ponta para atingir os usuários de forma assertiva. Assim, agora que você já conhece quais são as startups que mais cresceram nesse ano de 2022, use-as como inspiração!

Sempre muito importante saber sobre todos os bons resultados e, também, como foi possível alcançá-los de maneira efetiva, não é mesmo? Por isso, tome como exemplo cada uma das startups apresentadas aqui hoje e veja como aplicar seus conhecimentos passados na atuação de sua empresa!