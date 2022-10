Top 20 melhores goleiros GK no FIFA 23

Como fã de futebol, você pode estar muito animado para jogar o novo FIFA 23, certo? Se você quer jogar FIFA 23 ou está jogando atualmente, saiba que ter um time forte é essencial para vencer o jogo. Junto com atacantes e defensores, você também precisa de goleiros para evitar que outro time marque um gol. Seja no modo FUT ou na carreira, você deve ter um bom goleiro no seu time. Enquanto o resto do time faz um gol contra o outro time, um goleiro forte impedirá o outro time de fazer o gol.

Se você está procurando os melhores goleiros do FIFA 23, está no lugar certo. Neste artigo, mencionaremos os nomes de alguns dos melhores goleiros do FIFA 23 que você pode considerar incluir no seu time.

Lista dos melhores goleiros GKs do FIFA 23

Aqui estão alguns dos melhores goleiros do FIFA 23-

Ederson (89) – Manchester City

Keylor Navas (88) – Paris SG

Wojciech Szczesny (86) – Juventus

Jan Oblak (89) – Atlético de Madrid

Alisson (89) – Liverpool

Kevin Trapp (86) – Frankfurt

Hugo Lloris (87) – Esporas

David De Gea (87) – Manchester United

Thibaut Courtois (90) – Real Madrid

Édouard Mendy (86) – Chelsea

Péter Gulácsi (85) – RB Leipzig

Gianluigi Donnarumma (88) – Paris SG

Ter Stegen (88) – FC Barcelona

Mike Maignan (87) – Milão

Manuel Neuer (90) – FC Bayern

Yann Sommer (85) – M’gladbach

Emiliano Martínez (84) – Aston Villa

Kasper Schmeichel (83) – OGC Nice

Rui Patrício (82) – Roma FC

Yassine Bounou (84) – Sevilla FC

Koen Casteels (84) – VfL Wolfsburg

Samir Handanovic (84) – Inter

Álex Remiro (82) – Real Sociedad

André Onana (82) – Inter

Oliver Baumann (83) – TSG Hoffenheim

Unai Simón (83) – Clube Atlético

Gerónimo Rulli (82) – Villarreal CF

Lukáš Hrádecký (83) – Leverkusen

Gregor Kobel (83) – Dortmund

David Soria (82) – Getafe CF

Conclusão | FIFA 23 GK

Estes foram alguns dos melhores guarda-redes do FIFA 23 tanto no FUT como no modo Carreira. Você pode escolher entre esses goleiros se não quiser que o outro time faça mais e mais gols.

Perguntas frequentes

Quem é o melhor goleiro no FIFA 23?

O melhor goleiro do FIFA 23 é Thibaut Courtois. Ele tem a classificação mais alta entre todos os goleiros do jogo. O segundo melhor goleiro do jogo é Manuel Neuer e o terceiro é Jan Oblack, seguido por Allison e Ederson.

Quem são os melhores GKs do FIFA 23?

Já listamos os melhores goleiros de jogo no artigo acima. Listamos alguns dos melhores goleiros que você encontrará no FIFA 23.

