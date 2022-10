UCPel encerra período de inscrição do Vestibular de Verão 2023 de Medicina

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) encerra nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular de Verão 2023 que selecionará novos alunos para ingresso no curso de Medicina para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até hoje, exclusivamente por meio do site da UCPel. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$300, até hoje, impreterivelmente.

Provas

Ainda conforme o edital, o Vestibular de Verão 2023 para Medicina contará com a aplicação de prova on-line síncrona. A avaliação será aplicada no dia 6 de novembro, com início às 8h e às 11h.

A avaliação terá duas etapas: prova composta por 30 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio (Língua Portuguesa, Biologia, Literatura, Matemática, Química, História, Geografia, Física e Língua Estrangeira) e prova de redação em Língua Portuguesa.

O edital estabelece ainda que, ao todo, a UCPel está ofertando 155 vagas para o curso de Medicina (período integral) ministrado em Pelotas. A instituição ainda não informou a data de publicação do resultado final. Veja o edital na íntegra.

Demais cursos

A UCPel também está com inscrições abertas para a seleção de novos alunos para ingresso nos demais cursos de graduação (Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Filosofia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Teologia).

De acordo com o edital, para o Processo Seletivo Vestibular Agendado de 2023, as inscrições serão recebidas até o dia 15 de março de 2023. Para esses cursos, a UCPel não cobra taxa de inscrição.

A seleção para os demais cursos também contará com a aplicação de provas de forma virtual. Os candidatos poderão agendar a realização da prova entre os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O calendário com as datas possíveis para as provas está disponível no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp divulga os locais de aplicação das provas do Vestibular 2023; saiba mais.