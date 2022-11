Campanha Novembro Azul movimenta os postos de saúde de Penedo

Nesta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começou a campanha Novembro Azul nos postos de saúde de Penedo. As ações são voltadas para a saúde do homem, principalmente para conscientizar sobre importância da prevenção ao câncer de próstata.

As unidades de saúde do Oiteiro, Raimundinho 09, Ponta Mofina, Raimundinho 08, José Edileno, Anexo Marituba do Peixe e Vila Matias realizaram as ações que reuniram dezenas de homens para as atividades de conscientização e cuidados com a saúde.

Foram realizadas ações de educação em saúde sobre o câncer de próstata, consultas médicas, testes rápidos, solicitação do PSA de acordo com a conduta médica, atualização do cartão de vacina e atendimento odontológico.

“O Novembro Azul é uma campanha de conscientização para alertar aos homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é mais frequente após os 50 anos de idade. Não precisa ter preconceito, quando diagnosticado precocemente a chance de cura chega a ser de 90%”, disse a diretora da Atenção Básica, Monike Souza.

Além da prevenção, foi oferecido um momento de acolhimento com café da manhã e, como o Centro de Diagnóstico que realizou a ação na última quinta-feira (17), realizou sorteio de brindes para os homens que estavam presentes. As atividades serão realizadas até o final do mês, confira o restante da programação:

24/11 – Rosete/Capela/Taboleiro/Santo Antônio/São José/Cohab/Santa Margarida

25/11 – Vitória/Gabriel 05/Cooperativa/Sesi

28/11 – Cooperativa II

29/11 – Gabriel 04

Texto e Fotos: Gabriela Flores