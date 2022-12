Abono de R$120 cai na conta segunda, veja mais detalhes

O Governo Federal liberou para a próxima segunda um Abono de R$120,00 que será pago diretamente na conta poupança social digital.

Esse Abono extra está associado ao Vale-gás, programa que garante uma ajuda a mais para compra do botijão de gás na casa de famílias carentes e de baixa renda.

Esse benefício foi liberado em dezembro de 2021 e ajuda milhares de pessoas pelo Brasil, o programa paga atualmente 100% da média nacional sobre o valor do botijão de 13 kg.

Para garantir esse Abono Extra na próxima segunda, o cidadão deve estar cadastrado no programa Vale-gás e conferir o último número do NIS, pois é através dele que é decidido o dia do pagamento.

Quer saber mais informações sobre esse benefício? Então continue conosco até o final e descubra se você tem direito.

Veja quem tem direito ao Abono de R$120,00

Para conseguir o Abono de R$120,00 o cidadão tem que estar inscrito no CADúnico e no programa Vale-gás, de modo que a partir de segunda-feira já pode acessar o Caixa Tem para verificar se o abono extra já foi depositado.

Vale lembrar também que o calendário para pagamento é feito a partir do último número do cartão NIS da pessoa inscrita no programa, para cada dígito é um dia diferente, fique atento a esse detalhe para não errar a data.

As datas disponíveis são as seguintes:

Final do NIS com dígito 1 é dia 12 de dezembro, final 2, 13 de dezembro, final 3, 14 de dezembro, final 4, 15 de dezembro, final 5, 16 de dezembro, final 6, 19 de dezembro, final 7, 20 de dezembro, final 8, 21 de dezembro, final 9, 22 de dezembro e final 0, 23 de dezembro.

Como vai funcionar o Abono de R$120,00

O Vale Gás é um benefício voltado para atender pessoas em condições de pobreza ou extrema pobreza.

Sendo assim, juntamente com o Auxílio Brasil o segurado que tiver o Abono Extra liberado pode acumular um total de R$720,00 em dezembro. Além disso, vale ressaltar que a quantia que oferece resulta-se da Pec dos Benefícios.

Considerando que os dois benefícios estão interligados, o calendário de pagamento vale para ambos. Os depósitos são feitos em conta poupança social digital e pode ser acessado a qualquer momento pelo Aplicativo Caixa Tem.

Não se esqueça de conferir na próxima segunda para saber se o seu pagamento já estará disponível!

Como fazer o cadastro para conseguir o Abono Extra

Para fazer o cadastro para esse benefício você deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social, mais conhecido como CRAS, mais perto da sua casa.

Tenha em mãos todos os documentos dos moradores da casa, comprovante de residência e de renda e leve para realizar o processo, siga todas as instruções e aguarde.

Geralmente, a resposta pode levar alguns dias e a aprovação para o CADúnico não quer dizer que o benefício foi liberado. Pois, logo após passar todos os dados, o pedido ainda precisa passar por análise para confirmação.

Para realizar o cadastramento o cidadão precisa cumprir alguns requisitos. Como, por exemplo, ter renda per capita igual ou menor que R$606,00, ter alguém da família que recebe o BPC, mulheres vítimas de violência doméstica, dentre outros.

Fique por dentro das possíveis mudanças para 2023

Então, o Vale-Gás é um benefício que já passou por mudanças em agosto deste ano. Antigamente o auxílio para pessoas de baixa renda era de 50% sobre o valor do botijão de gás. Sendo que seu pagamento era debitado a cada 2 meses.

Entretanto, desde outubro o governo liberou o pagamento de 100% sobre o valor do botijão de 13 kg. Mas ainda com o mesmo intervalo de 2 meses.

Mas segundo a PEC dos Benefícios, a duração para ambos os programas tem previsão de 5 meses de duração. Ao que tudo indica o Auxílio Brasil que paga R$600,00 e o Vale-Gás de R$120,00 que concederão aos brasileiros somente até dezembro de 2022.

Portanto, não deixe de conferir se seu Abono de R$120,00 estará em sua conta segunda, para garantir um final de ano mais especial para sua família!