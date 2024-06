Lilia Vu vence Lexi Thompson e vence o playoff após lesão

GRAND RAPIDS, Michigan – Lilia Vu venceu o Meijer LPGA Classic em um playoff no domingo, ao retornar de uma lesão nas costas, estragando a tentativa de Lexi Thompson de sua primeira vitória em cinco anos.

Jogando pela primeira vez desde o Campeonato Ford no final de março no Arizona, Vu derrotou Thompson e a líder da terceira rodada Grace Kim com um birdie putt de 5 pés no terceiro buraco extra – o quarto par 5 no arborizado Blythefield Country Clube.

Thompson, a vencedora de 2015, disse que este será seu último ano jogando com agenda lotada. Ela ganhou o mais recente de seus 11 títulos do LPGA Tour no ShopRite LPGA Classic em junho de 2019.

Vu fez birdie no par 5 em 18º no regulamento para 7 abaixo de 65. Ela então fez birdie mais duas vezes para igualar Thompson e Kim – que entraram no dia 5 tacadas à frente de Thompson e 8 à frente de Vu – nos dois primeiros buracos do playoff .

No buraco decisivo, Vu acertou sua segunda tacada no bunker à direita do green e disparou para preparar o birdie. Thompson e Kim perderam longas tentativas de birdie depois de pararem após movimentos errôneos.

Vu fez birdie em quatro dos últimos seis buracos do regulamento para igualar Thomson e Kim com 16 abaixo de 272.

Ex-jogador número 1 e duplo vencedor no ano passado, o americano de 27 anos venceu pela quinta vez no LPGA Tour. O retorno dos 8 tempos é o maior da temporada, um a mais que Linnea Strom superou na semana passada no ShopRite LPGA Classic.

Thompson fechou com um birdie para 68.

Kim acertou 73. A australiana de 23 anos venceu um playoff no ano passado no Havaí por seu único título do LPGA Tour.

Ally Ewing ficou em quarto lugar com 15 abaixo, depois de 69. Allisen Corpuz e Narin An estavam com 14 abaixo, cada uma arremessando 70.

Nelly Korda, melhor classificada, saiu na sexta-feira depois de perder seu segundo corte consecutivo após uma série de seis vitórias em sete eventos. Ela venceu em Blythefield em 2021 com um recorde do torneio de 25 abaixo.

O principal campeonato feminino PGA da KPMG começa quinta-feira em Sahalee, nos arredores de Seattle.