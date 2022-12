Centro de Convenções de Penedo sedia evento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Secom PMP

O Centro de Convenções e Eventos de Penedo abre as portas para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) nos próximos dois dias, quando a entidade recebe delegações de estados nordestinos e de Minas Gerais.

Os investimentos no antigo Cine São Francisco viabilizaram a retomada de grandes eventos no local situado no Centro Histórico, gerando um novo impulso para a economia da cidade cada vez mais preparada para o turismo, inclusive de negócios.

O aprimoramento estrutural coordenado pelo Prefeito Ronaldo Lopes projeta Penedo que sedia nesta quinta, 15, e sexta, 16, o 6º Encontro dos Comitês Afluentes do São Francisco.

A reunião do CBHSF terá a presença de componentes das entidades que representam todos os rios que contribuem e dependem das águas do Nilo Brasileiro e também visa ampliar a integração entre os comitês dos afluentes, aprofundando o debate sobre a Lei das Águas e a gestão dos recursos hídricos na Bacia do São Francisco.

“Penedo vai receber um dos maiores eventos de recursos hídricos do Brasil, inclusive com a presença de representantes das bacias receptoras do projeto de transposição do São Francisco para que a gente possa debater sobre os problemas do rio porque se não tiver água aqui, pra nós, também não será possível fornecer para eles”, explica Maciel Oliveira, presidente do CBHSF sobre a proposta de levar águas do Velho Chico para outras bacias.

Programação do 6º Encontro dos Comitês Afluentes do São Francisco

09h: Mesa redonda: 25 anos da Lei nº 9.433/97 e PL 4546 Debatedores: Larissa Cayres e Anivaldo Miranda

11h: Apresentação sobre os instrumentos de gestão na bacia do Rio São Francisco (Enquadramento, SIGA e Cobrança): Thiago Campos e José Maciel Oliveira

13h: Intervalo para almoço

14h30h: Proposta de criação do Fórum Nordestino de Comitês de Bacias Hidrográficas

15h30: Apresentação das delegações estaduais (foco na implementação dos instrumentos de gestão): Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. *Cada delegação estadual deverá selecionar um porta voz para representar os comitês afluentes do estado para a apresentação das delegações

8h40: Apresentação das delegações estaduais (foco na implementação dos instrumentos de gestão): Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. *Cada delegação estadual deverá selecionar um porta voz para representar os comitês afluentes do estado para a apresentação das delegações

11h30: Intervalo para o almoço

13h: Saída do ônibus para Piaçabuçu (Porto)

14h: Saída do barco – Visita técnica: Foz do Rio São Francisco

Texto Fernando Vinícius