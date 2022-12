Equipe de comunicação da Prefeitura de Penedo participa de curso da Trakto

Secom PMP

A equipe que produz conteúdo e administra as redes sociais da Prefeitura de Penedo e das secretarias municipais recebeu orientações de colaboradores da Trakto, primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina.

As facilidades da Trakto Design foram apresentadas nesta sexta-feira, 02, no auditório da Casa de Aposentadoria, por Douglas Alves, Morgana Azevedo e Kaio Alejandro, colaboradores da startup alagoana que disponibiliza um arsenal de ferramentas gratuitas para empreendedores digitais.

Articulador da imersão direcionada para quem atua como social media no governo Ronaldo Lopes, o Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel, destacou a importância da iniciativa.

“Não é todo dia que temos uma oportunidade igual a essa e somos gratos ao pessoal da Trakto porque aprendemos mais e também trocamos experiências, mostrando inclusive um pouco do nosso trabalho na Secom e nas demais secretarias”, ressalta Kim Emmanuel.

O gestor da Secom frisa que a realização do Trakto Show Penedo neste final de semana viabiliza, para qualquer pessoa, aprender e aprimorar conhecimentos. “Basta se inscrever e escolher o que mais lhe interessa, é de graça e tem uma programação excelente”.

Trakto Show Penedo traz palestras e workshops gratuitos durante dois dias

Para a jornalista Janyelle Vieira, responsável pelas redes sociais da Prefeitura de Penedo, “o networking que a Trakto proporciona em seus eventos já iniciou hoje. No treinamento, pudemos trocar ideias e experiências entre as equipes, com objetivo de alinhar e aperfeiçoar o trabalho nas redes sociais”, disse a social media, destacando ainda a contribuição para o conhecimento das ferramentas disponíveis na Trakto, “uma plataforma cada vez mais presente em nosso dia a dia”.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP