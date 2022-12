Maioria defende Auxílio de R$ 600 permanente, diz pesquisa

A maioria da população afirma que não vê nenhum problema em manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil no próximo ano. Ao menos é o que indica uma nova pesquisa divulgada pelo Senado Federal nesta segunda-feira (12). Segundo o levantamento, 75% dos brasileiros são favoráveis a manutenção, e outros 25% são contrários.

A pesquisa em questão ouviu pouco mais de 2 mil pessoas com mais de 16 anos de iedade de todas as regiões do país. O levantamento aconteceu por telefone e perguntou basicamente o que os cidadãos achavam da manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil.

Atualmente, os usuários do Auxílio Brasil já recebem o patamar mínimo de R$ 600 por família. Contudo, este dinheiro só está garantido até o final deste ano de 2022. Para o próximo ano, a indicação oficial contida no orçamento é de que o saldo vai cair para a casa dos R$ 405 por família.

Os resultados desta pesquisa estão sendo divulgados justamente em um momento em que o Congresso Nacional discute a aprovação da PEC da Transição. O texto já foi aprovado no Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados. Entre outros pontos, o texto permite a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil.

Contudo, é preciso considerar alguns pontos desta pesquisa. O primeiro é que a questão feita perguntou apenas o que as pessoas achavam do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, e não a avaliação deles sobre a PEC da Transição em si. Este documento, que segue em tramitação no Congresso Nacional, aponta para uma série de outros pontos.

Aliados de Bolsonaro

Em entrevista na manhã desta terça-feira (13), o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-AL) disse que acredita que a PEC deverá ser aprovada sem maiores problemas.

“Eu acredito que não teremos problemas com a aprovação da PEC porque houve uma decisão de que a base do governo Bolsonaro votaria a favor do aumento para R$ 600 (do Auxílio Brasil) e também do aumento real do salário mínimo. Esta é a decisão tomada, então a PEC andou com muita tranquilidade na velocidade adequada”, disse Barros.

“Então é vontade do conjunto de parlamentares, governo e oposição, garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil para os brasileiros no ano que vem, e por isso a PEC vai ser aprovada. Vamos ver se com ou sem alterações”, completou ele. Na mesma entrevista, Barros elogiou a condição do processo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

“O presidente Arthur Lira fez a sua parte, colocando a PEC junto com outra que já estava pronta para a votação, que tinha o mesmo tema, e nós vamos apreciar esta semana no plenário. Está na pauta da semana. Ele ainda não tem o dia definido que nós vamos votar, exatamente porque estamos em negociações”, disse o parlamentar

Auxílio Brasil

Enquanto não há uma definição sobre o que vai acontecer com o Auxílio Brasil a partir do próximo ano, os pagamentos do benefício seguem acontecendo normalmente em 2022. Nesta terça-feira (13), por exemplo, os depósitos estão caindo nas contas dos usuários que possuem o Número de Identificação Social final 2. Veja no calendário abaixo:

12 de dezembro: Usuários com NIS final 1

13 de dezembro: Usuários com NIS final 2

14 de dezembro: Usuários com NIS final 3

15 de dezembro: Usuários com NIS final 4

16 de dezembro: Usuários com NIS final 5

19 de dezembro: Usuários com NIS final 6

20 de dezembro: Usuários com NIS final 7

21 de dezembro: Usuários com NIS final 8

22 de dezembro: Usuários com NIS final 9

23 de dezembro: Usuários com NIS final 0