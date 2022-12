Scheffer abre vagas de emprego no estado de Mato Grosso

A Scheffer é uma empresa agrícola de produção de algodão, milho e soja, além de armazenagem de grãos e também pecuária e mineração. Com um trabalho responsável, investem na agricultura regenerativa, ou seja, a regeneração do solo com redução do uso de químicos emitindo cada vez menos gás carbônico na atmosfera. Dessa forma, contribuem para um planeta cada vez mais saudável e sustentável.

A Scheffer está oferecendo vagas de emprego para aumentar o êxito de suas atividades. É uma empresa agrícola que colabora para um ecossistema mais forte, um solo mais saudável e fértil a partir da utilização de métodos de regeneração do solo. A empresa está em busca de pessoas comprometidas e engajadas.

A companhia possui mais de 30 anos de história que, desde o começo, avança e cresce de maneira sustentável. Possui 200 mil hectares de área cultivada e 150 mil de vegetação nativa. Seus colaboradores são experientes e comprometidos com o propósito da empresa. Veja, a seguir, as vagas oportunizadas no Mato Grosso:

Pesquisador Agrícola – Sapezal / MT;

Analista de Compras – MT;

Aprendiz Administrativo – Cuiabá / MT;

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento – sapezal / MT;

Analista de Mecanização e Novas Tecnologias – Sapezal / MT.

Como se candidatar

Quem tiver interessado em alguma das vagas disponibilizadas pela Scheffer, entra no site 123 empregos, segue as orientações e cadastrar o currículo que será encaminhado para análise. No momento, a empresa está em busca de pessoas com espírito inovador e que gostem de trabalhar em equipe.

