Vice-prefeita de Piaçabuçu declara apoio a candidato da oposição

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite desta quinta-feira, 22, mostra a vice-prefeita de Piaçabuçu, Keity Darlian juntamente aos deputados Bruno Toledo (MDB-AL) e Cristiano Cavalcante (União Brasil-SE), declarando voto ao ex-vereador e pré-candidato a prefeito da cidade ribeirinha, Kayro Castro.

O vídeo viralizou nos grupos de WhatsApp de Piaçabuçu e de política da região, uma vez que Keity é vice-prefeita pelo segundo mandato junto ao prefeito Djalma Beltrão. Um racha político foi anunciado antes do pleito eleitoral de outubro desse ano, no entanto, acreditava-se que no pós-eleitoral prefeito e vice sentariam na mesma mesa, algo que não aconteceu.