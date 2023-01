Aviatrix Jogo – Novo jogo NFT Crash

Aviatrix, o jogo pioneiro da empresa epônimo, está pronto para revolucionar os jogos on-line. Através de suas características criativas e de ponta, como NFTs (Non Fungible Tokens), ele oferece aos jogadores uma maneira totalmente nova de pilotar seus próprios aviões, ao mesmo tempo em que faz apostas e ganha recompensas em moedas criptográficas em um modelo P2E sem precedentes – levando os jogos de choque para a era moderna! Com o Aviatrix jogo, você será capaz de elevar sua experiência de jogo a um patamar superior.

Aviões NFT

Neste jogo, cada jogador é proprietário de uma única aeronave com um token não fungível (NFT). As NFTs estão ganhando imensa popularidade porque estão registradas na cadeia de bloqueio com identificações exclusivas que as fazem sobressair de outras fichas. Em breve os jogadores terão acesso a uma plataforma de negociação dentro do jogo que permite a troca de ativos entre os operadores.

A integração NFT é estruturada de forma que aqueles que não estão familiarizados com NFTs ou tecnologia de cadeias de bloqueio não sejam afetados negativamente.

Você não só pode personalizar a aparência e a cor de sua aeronave, mas também os torneios de prêmios diários oferecem aos jogadores a chance de ganhar prêmios incríveis. E se isso não for suficiente, os jogadores têm a oportunidade de observar as ações dos outros participantes em tempo real!

Como jogar o jogo Aviatrix

Se você está apenas começando com Aviatrix, não se preocupe! Um guia de estratégia detalhado está prontamente disponível para oferecer uma visão geral abrangente das características e como elas funcionam. Você estará pronto para a ação em pouco tempo!

Assim que o aplicativo for lançado, um jogo emocionante começa – um pequeno avião de milho decolará do aeroporto e permitirá que os usuários façam uma ou duas apostas em sua viagem.

Se o avião cair durante uma partida, a sorte e os fundos dos jogadores chegarão a um fim abrupto. O fornecedor do aplicativo permite apenas 5 segundos para que os convidados do cassino ajustem sua estratégia antes de iniciar imediatamente o próximo jogo e receber as apostas mais uma vez.

Assim que a aeronave decola da pista, um multiplicador final é adicionado à sua aposta e um jogo emocionante aparece na tela. Mas há sempre esse risco de sair sem dinheiro no bolso!

Como ganhar em Aviatrix Bet

No jogo Aviatrix, todas as apostas são colocadas em uma escala de 0,001 ETH a 100 ETH. Quanto mais você apostar, maior será o seu ganho potencial. É importante lembrar que todos os jogadores têm a mesma probabilidade de ganhar independentemente do tamanho de sua aposta – isto incentiva a justiça e evita o abuso do sistema.

Para o jogador, é importante calcular corretamente o valor de sua aposta. Se eles adivinharem corretamente quando o avião parar de voar e pousar em um determinado ponto do mapa, então seus ganhos serão multiplicados pela taxa multiplicadora indicada (x1-x10000).

Conclusão

Aviatrix é uma forma divertida e inovadora de jogar jogos on-line que pode proporcionar horas de entretenimento. Com NFTs e o potencial para grandes vitórias, este novo jogo tem algo para todos! Portanto, venha conferir e comece a jogar hoje mesmo. Nunca se sabe o que se pode ganhar!