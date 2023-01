Vestibular 2023: Unioeste libera resultado dos pedidos de isenção

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) já liberou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023 feitos durante o recesso de fim de ano. Desse modo, os estudantes que enviaram as solicitações já podem conferir as respostas da Unioeste por meio do Sistema de Processos Seletivos.

De acordo com o edital, têm direito à isenção da taxa os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Após a prorrogação, os inscrições para o Vestibular 2023 serão recebidas até o dia 9 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da Unioeste. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor integral é de R$ 196. Para alguns cursos específicos, as inscrições são gratuitas.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos no momento da inscrição, até o último dia de inscrição. Segundo a universidade, o resultado é atualizado em sistema no campo Situação Pagamento em até 48 horas após a realização do cadastro.

Vestibular 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para o dia 5 de fevereiro de 2023, em dois turnos:

Manhã : prova de redação e prova composta por 21 questões objetivas de conhecimentos gerais;

: prova de redação e prova composta por 21 questões objetivas de conhecimentos gerais; Tarde: prova objetiva composta por 56 questões de conhecimentos gerais.

Conforme o edital, a prova de conhecimentos gerais abarcará assuntos das seguintes áreas: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

A oferta da Unioeste contempla o ingresso em 64 cursos de graduação ministrados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (vaga PCD), para estudantes de Escola Pública (vaga EP) e para Pretos e Pardos (vaga PP).

A divulgação da nota da redação está prevista para o dia 17 de fevereiro de 2023, enquanto a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para 3 de março.

Acesse o site da Unioeste para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEA publica resultado final do Vestibular 2023 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2022; saiba mais.