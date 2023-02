A promessa não cumprida de Gisele Bündchen a Tom Brady um ano após o último Dia dos Namorados juntos

Tom Brady e Gisele Bündchen divorciaram-se oficialmente na última sexta-feira, 28 de outubro, então esta terça-feira, 14 de fevereiro, em que comemoramos o Dia dos Namorados, marca o primeiro Dia do Amor e da Amizade que este ex-casal passa separado nos últimos 13 anos. É incrível ver como o tempo passa rápido e para provar isso é o que a top model brasileira disse sobre o ex New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers zagueiro no ano passado.

Em sua conta no Instagram, a ex- Anjo da Victoria’s Secret não apagou a foto que postou com o heptacampeão do Super Bowl em que os dois estiveram perto de se dar um beijo apaixonado na boca enquanto juntavam os narizes e os olhos fechados em um pôr do sol romântico na praia.

Tom Brady rememora seus melhores momentos… e não esquece sua ex-amada Gisele Bündchen

Mensagem de dia dos namorados de Gisele Bündchen para Tom Brady.

“Te amo (eu te amo), meu namorado para sempre”, escreveu Gisele Bündchen no post mencionado no Instagram, referindo-se a Tom Brady.

Recorde-se que no dia 14 de fevereiro de 2022, o TB12 encontrava-se no período de 40 dias entre o momento em que anunciou sua primeira aposentadoria da NFL e o momento em que se arrependeria dessa decisão. Esse arrependimento, de acordo com um relatório da Page Six, foi o gatilho que resultou na separação e eventual divórcio deste que já foi o casal favorito da América.

Gisele Bündchen arrasa em sua primeira festa desde a separação de Tom Brady

Divorciados Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram o primeiro Dia dos Namorados

Um ano depois, em 14 de fevereiro de 2023, Brady se aposentou novamente, mas agora passa Dia dos Namorados sozinha, enquanto Gisele o faz beijando seu cachorro e não o homem com quem teve dois filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.

Tom Brady anunciou novamente em 1º de fevereiro de 2023 sua aposentadoria da NFL após 23 temporadas gloriosas no qual ele detém todos os recordes relevantes para zagueiro na história.