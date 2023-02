Alec Baldwin se declara inocente das acusações criminais de homicídio involuntário na morte do diretor de fotografia

Alec Baldwin se declarou inocente das acusações criminais de homicídio involuntário na morte a tiros do diretor de fotografia Halyna Hutchinsque foi morto enquanto trabalhava no set de “Ferrugem” em outubro de 2021.

Baldwin, que foi ator principal e co-produtor do filme, e supervisor de armas Hannah Gutierrez-Reed foram acusados ​​de homicídio involuntário no mês passado.

Em documentos judiciais arquivados na quinta-feira, Baldwin renunciou à sua primeira aparição formal no tribunal e se declarou inocente das acusações. Ele também concordou em renunciar a uma audiência para ter seus direitos explicados a ele.

O juiz estabeleceu condições de liberação que permitem a Baldwin ter contato limitado com possíveis testemunhas em conexão com os planos de concluir as filmagens de “Ferrugem.” No entanto, Baldwin está proibido de discutir o acidente em questão.

Promotores e advogados de defesa estão se preparando para uma provável audiência preliminar dentro de alguns meses para determinar se há provas suficientes para prosseguir com o julgamento. O acusações de homicídio involuntário contra Baldwin e Gutierrez-Reed são puníveis com até 18 meses de prisão e multa de $ 5.000 sob a lei do Novo México.

Além do contato limitado com testemunhas em potencial, a liberação pré-julgamento de Baldwin também inclui a proibição do consumo de álcool e de qualquer posse de armas, incluindo armas de fogo. O incidente do tiroteio levantou questões sobre os protocolos de segurança nos sets de filmagem e levou a pedidos de regulamentos mais rígidos para evitar tais acidentes no futuro.

O ator Alec Baldwin e um especialista em armas foram formalmente acusados ​​no tiroteio de ‘Rust’LAPRESSE

Advogado de Alec Baldwin chama as acusações de “terrível erro judicial”

Seguindo de Baldwin declaração de inocência, novos detalhes surgiram sobre o incidente.

As autoridades disseram que Baldwin estava apontando uma pistola para Hutchins quando a arma disparou, matando-a e ferindo o diretor. Joel Souza.

advogado de Baldwin, Lucas Nickchamou as acusações de “terrível erro judiciário”, dizendo que Baldwin confiava nos profissionais com quem trabalhava e “não tinha motivos para acreditar que havia uma bala viva na arma”.

Produção em “Ferrugem” foi interrompida com a morte de Hutchins, mas Rust Movie Productions anunciou que as filmagens devem ser retomadas nesta primavera sem o uso de armas ou munições reais. Viúvo de Hutchins, Mateus Hutchinsserá o novo produtor executivo do filme, cumprindo os termos de um acordo legal para um processo de homicídio culposo contra Baldwin e outros “Ferrugem” produtores.

Além disso, um relacionado documentário está planejado que detalharia a conclusão do filme e a vida de Hutchins.

Enquanto isso, armeiro Hannah Gutierrez-Reed, que também foi acusada de homicídio involuntário no incidente, deve comparecer remotamente a uma audiência na sexta-feira, e seu advogado diz que ela entrará com uma confissão de inocência.

Os promotores disseram que o diretor assistente David Salões, que supervisionou a segurança no set, assinou um acordo para se declarar culpado no uso negligente de uma arma mortal, explicando que ele pode ter manuseado a arma de forma inadequada antes de ser entregue a Baldwin. Um juiz deve considerar a aprovação do acordo judicial em março. Halls dispensou sua primeira aparição no tribunal.