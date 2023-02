Boxe: Anthony Joshua abre sua derrota contra Andy Ruiz Jr .: ‘As pessoas sentem que o boxe é sobre popularidade’

Anthony Joshua tem sua próxima luta pronta e está treinando para enfrentar Jermaine Franklin no final deste ano, mas recentemente se abriu sobre sua derrota em 2019 para Andy Ruiz Jr.um resultado de luta que chocou o mundo.

Josué perdeu o WBO, WBA, IBO e IBF títulos naquela luta em que o mexicano-americano maltratado, quase quatro anos depois, ele agora diz que as pessoas sentem que o boxe é mais uma questão de popularidade do que de habilidade.

“Olhando para Ruiz você pode ver que algo não estava certo, mas eu nunca falei sobre isso. Você pode assistir o quanto quiser, mas até me enfrentar nunca se sabe.”

Anthony Joshua enfrentará Jermaine Franklin em 1º de abril de 2023

Anthony Joshua teve uma última passagem difícil como boxeador, após suas duas derrotas contra Oleksandr Usyk, tirando-o dos principais nomes da categoria peso-pesado do boxe em todo o mundo.

Agora, Josué enfrentará Jermaine Franklin em 1º de abril de 2023, buscando colocar o coração de volta no jogo, dizendo que construiu negócios fora do boxe por medo de voltar à estaca zero.

“No ano passado, tomei uma decisão consciente de me livrar dessas distrações e me concentrar no boxe. Não é apenas a mente, é o coração. É como estar em um relacionamento. Quando você acorda todas as manhãs com seu parceiro, precisa ter seu coração para fazê-lo funcionar.”