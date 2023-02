Boxe: Canelo Alvarez não exige luta contra Bivol até 168 libras, confirma Eddie Hearn

Emesmo assim Saul ‘Canelo’ Álvarez (58-2-2, 39 KOs) provavelmente receberá um Peso médio defesa do título no mês de maio, sua revanche contra Dmitry Bivol (21-0, 11 KOs) definitivamente ainda é um de seus principais alvos. Promotor Eddie Hearn falou recentemente sobre a alegada defesa de que Canelo quer que essa segunda luta aconteça até 168 libras. O próprio Hearn acabou de desmascarar esses rumores e confirmou que foi o acampamento de Bivol quem está analisando essa possibilidade. Canelo quer lutar em qualquer categoria de peso, isso não importa para ele.

Na verdade, Dmitry Bivol não é obrigado a lutar contra Canelo, mas definitivamente quer oferecer ao lutador mexicano uma chance de vencê-lo novamente. para o russo Peso-pesado leve campeão, a próxima divisão que eles lutam não importa. Ele se sente confiante de que pode vencer Canelo em qualquer categoria de peso, de acordo com uma entrevista recente concedida por Eddie Hearn. A única vez que eles lutaram foi no ano passado durante as comemorações do Cinco de Mayo em 7 de maio, Canelo durou 12 rodadas, mas foi superado por uma grande margem.

O que Dmitry Bivol quer?

Para Dmitry Bivol, existem atualmente duas opções na mesa. Ou ele defende seu título dos meio-pesados ​​em uma luta de unificação massiva contra Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs) ou luta contra Canelo em qualquer categoria de peso que escolher. Mas Bivol está bem ciente do enorme pagamento que teria se enfrentasse Canelo mais uma vez. Todo boxeador do mundo adora um grande desafio para sua carreira, mas eles respondem muito melhor a uma luta com muito dinheiro. Canelo é a cara mais conhecida do boxe atualmente e Bivol quer outra luta contra ele.

Aqui está o que Hearn disse no BoxingScene.com: “É obviamente uma luta de muito dinheiro, mas Dmitry não é apenas sobre o dinheiro. Ele quer legado e também gosta da luta de Beterbiev. Ele quer ser indiscutível. É por isso que falamos sobre ser indiscutível em 68. Essa não é a exigência de Canelo. Estamos apenas dizendo a Dmitry: ‘Se você está confortável em 68, lute por indiscutível em 68. Seria incrível.’ E ele faz ’75 tão fácil, eu sei que ele pode fazer ’71 confortável. Mas ’68, isso é com ele e sua equipe. Ele nunca aceitaria aquela luta em ’68 se não fosse avisado de que seria eficaz naquele peso. Você sabe, eu vi muitas pessoas dizerem, ‘Oh, você está tentando derrubá-lo.’ Não, ele pediu para examinar essa perspectiva.”