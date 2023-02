Boxe: Conor Benn e Kell Brook entre a lista de potenciais rivais de Manny Pacquiao

Manny Pacquiaoum ícone vivo e grande de todos os tempos, parece ter uma chance decente de lutar novamente.

Pouco depois, começaram a circular rumores de que a lenda de 44 anos poderia enfrentar o problemático boxeador britânico Conor Benn no que seria uma revanche para os dois homens. Eddie Hearn disse a todos para não ficarem chocados se a luta acontecer.

Claro, Benn ainda está trabalhando para limpar seu nome depois de testar positivo para um estimulante ilegal antes de sua importante partida de rancor contra Chris Eubank Jr. em outubro.

Pelo menos é isso que o conselheiro/braço direito de Pacquiao Sean Gibbons disse falando com IF TV.

Sean Gibbons revela os planos de Manny Pacquiao em seu retorno ao boxe

“Sabe, é [a Benn fight for Pacquiao] foi mencionado, junto com Kell Brook, e alguns outros lutadores mencionados com Manny possivelmente lutando em Abu Dhabi”, disse Gibbons.

“Mas, novamente, Conor Benn tem uma situação que ele precisa esclarecer primeiro. Enquanto isso, Manny está apenas se mantendo ativo, ficando pronto. Ele tem muito para dar e ainda quer lutar um pouco mais, então espero que Conor Benn tem seus problemas esclarecidos”, continuou ele.

“Se não, Kell Brook, se não, quem quer que os fãs de luta gostariam de ver, Manny [fight]. Porque as pessoas ainda querem ver Manny Pacquiao, ele é uma lenda, como Mayweather, Manny, todos esses caras. Então, para responder à sua pergunta, está tudo no ar”, acrescentou Gibbons.

Quando perguntado se Abu Dhabi seria o local se Pacquiao lutasse novamente, Gibbons respondeu: “Absolutamente”, acrescentando que é “o único lugar agora que foi discutido”.

Então isso significa que o retorno de Pacquiao agora é oficial? Teremos que ver. Apesar do fato de que Manny já havia tentado várias reviravoltas, Gibbons provavelmente está correto quando afirma que Pacquiao ainda é um lutador popular.