Bolonha sela primeira vaga na UCL após derrota para Roma, Juventus também em

Charles De Ketelaere marcou duas vezes para ajudar a Atalanta a aumentar suas chances de retornar à Liga dos Campeões com uma vitória por 2 a 1 sobre a rival direta Roma, no domingo, com o resultado garantindo vagas na principal competição da Europa para Juventus e Bolonha.

De Ketelaere marcou os dois gols em poucos minutos no primeiro tempo, mas Lorenzo Pellegrini criou um último quarto tenso da partida ao marcar de pênalti.

A Atalanta, quinta colocada, ficou três pontos acima da Roma e também disputou uma partida a menos. Os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Liga dos Campeões da próxima temporada e faltam duas rodadas para o final do Campeonato Italiano.

O resultado também significou que a Juventus garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, apesar de ter empatado em 1 x 1 com o Salernitana no início do dia. Também confirmou a primeira participação do Bologna na Liga dos Campeões.

Mas a tristeza foi maior para a Roma, que foi eliminada da Liga Europa no meio da semana, abrindo mão de uma vantagem de dois gols para empatar em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen na segunda mão da semifinal.

A Atalanta enfrentará o Leverkusen na final depois de vencer o Marselha.

As duas equipas estiveram em estados muito diferentes, com a Atalanta cheia de confiança depois de cinco vitórias em seis jogos e a Roma o oposto, depois de apenas uma vitória no mesmo período.

A Atalanta assumiu a liderança aos 18 minutos, quando De Ketelaere aproveitou um passe de Gianluca Scamacca e ultrapassou o zagueiro da Roma, Gianluca Mancini, antes de chutar para o outro lado da rede.

De Ketelaere dobrou seu placar dois minutos depois, após ser assistido por Teun Koopmeiners após uma dobradinha com Scamacca.

De Ketelaere teve inúmeras outras chances de completar um hat-trick – incluindo um chute que saiu da trave – em uma atuação mágica do meio-campista emprestado do AC Milan, enquanto Koopmeiners também acertou a trave com uma cobrança de falta pouco antes do intervalo.

A Roma voltou ao jogo quando Pellegrini marcou um pênalti no canto inferior esquerdo, depois que o zagueiro do Atalanta, Marten de Roon, derrubou Tammy Abraham.

A Juventus acertou três vezes na trave, antes de um gol tardio de Adrien Rabiot permitir que a equipe conseguisse um ponto em casa para o último colocado, o Salernitana, que somou uma série de quatro derrotas.

A Juventus deu descanso a vários jogadores antes da final da Copa da Itália, na quarta-feira, contra a Atalanta, embora Massimiliano Allegri tenha feito as mudanças depois que seu time foi expulso de campo no intervalo, fazendo três substituições.

Mas a essa altura a Juventus estava a perder, depois de Niccolò Pierozzi cabecear um canto entre o guarda-redes da casa Wojciech Szczęsny e o poste mais próximo para o seu primeiro golo na Serie A.

A Juventus resgatou um ponto nos acréscimos, quando Manuel Locatelli cobrou escanteio para Rabiot deslizar para o segundo poste.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.