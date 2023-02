Boxe: Tim Bradley acredita que Canelo Alvarez perdeu o ânimo para o boxe

Saul ‘Canelo’ Álvarez não conseguiu impressionar com suas duas últimas apresentações. Em maio de 2022, ele perdeu para Dmitry Bivol e embora em setembro tenha conseguido derrotar Gennady Golovkindeixou muito a desejar.

Alvarez argumentou que uma lesão na mão esquerda o impediu de treinar 100 por cento. No entanto, o ex-campeão mundial Tim Bradley atribuiu sua forma questionável a caneloalegada falta de ânimo.

“Você tem Canelo Alvarez tipo de tirar uma página de Tyson Furylivro de. Ele está voltando para casa”, Bradley disse ESPN +.

“É muito inteligente, mas um pouco diferente. Fúria não pode lutar neste estado. Vamos esclarecer isso. Ele não pode lutar no [United] Estados. Ele não pode lutar nos Estados Unidos por vários motivos.

“Canelo Alvarez, Eu acho que ele precisa disso, eu realmente preciso. Voltei e olhei para a luta dele com GGG, a última luta que ele lutou, e alguns diriam que ele se machucou ao entrar na luta. Bem, isso não era uma desculpa. Seu desempenho, não foi o melhor desempenho.

“Parece que ele perdeu o ânimo para o jogo. Então, voltar para casa, onde tudo começou, é uma forma de levantar um lutador. Eu realmente acredito canelo está no final da carreira; Eu realmente faço. Acho que ele está no final. Ele está em declínio agora por causa do jeito que ele luta, do jeito que ele está lutando”.

Canelo luta no México contra John Ryder

Alvarez está supostamente se preparando para lutar John Ryder em 6 de maio pelo título indiscutível dos supermédios. A luta está prevista para acontecer no Estádio Jalisco, em Guadalajara, cidade onde canelo nasceu.

A luta com Ryder viria um ano depois que Alvarez (58-2-2, 39 KOs) perdeu para Búfalo em uma luta pelo título dos meio-pesados. isso foi Alvarezprimeira derrota desde 2013, quando foi derrotado pelo Floyd Mayweather Jr..

canelo havia sido afastado após passar por uma cirurgia no pulso em outubro. Ele atualmente detém todos os quatro cinturões supermédios dos principais corpos WBA, WBO, WBC e IBF.