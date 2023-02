Burt Bacharach morreu aos 94 anos

Burt Bacharachum dos compositores e compositores mais prolíficos da história americana – responsável por enormes sucessos como “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” e “I Say a Little Prayer” – morreu.

Bacharach morreu na quarta-feira em sua casa em Los Angeles de causas naturais, de acordo com seu assessor.

Bacharach e seu parceiro de composição, Hal David, foram responsáveis ​​por uma série de sucessos de Dionne Warwick, incluindo “Do You Know The Way to San Jose”, “Walk on By” e “I’ll Never Fall in Love Again”.

Vários artistas fizeram covers de suas canções, incluindo Aretha Franklin, Elvis, Dusty Springfield, Frank Sinatra e Tom Jones.

Ele e David compuseram a trilha sonora de “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, que incluía ‘Raindrops’. Eles ganharam 2 Oscars pela trilha sonora do filme.

Burt também escreveu vários sucessos com sua ex-esposa Carole Bayer Sager – e, de fato, eles também ganharam um Oscar de “Melhor Que Você Pode Fazer”… o tema de “Arthur”.

Burt tinha 94 anos.