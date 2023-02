Camavinga defende vaga em Anfield

Real Madrid já está pensando no jogo contra Liverpool e um de Carlos AncelottiAs decisões mais importantes do jogador são no meio-campo. Eduardo Camavingacom Aurelien Tchouameni eliminado no último minuto, voltou ao meio-campo contra saúdeonde se sente melhor, e com um jogo mais do que marcante colocou-se na disputa pelo jogo da Liga dos Campeões da próxima terça-feira.

E os sinais não poderiam ser mais positivos. camavinga assumiu o meio-campo em um palco sempre hostil e contra um adversário que pressiona muito. E a verdade é que na vertente defensiva esteve sempre no sítio certo e na hora de meter a bola também foi uma benção.

Tchouameni é o pivô

Ancelotti tinha confirmado Tchouameni no final da partida contra Elcheno qual camavinga assumiu como pivô depois de jogar também na lateral-esquerda e mais do que cumprir suas funções na ausência do Ferland Mendy e David elogia.

No entanto, o ex Mônaco jogador não fez a viagem a Pamplona, ​​mas seria normal que voltasse ao XI contra Liverpool. Desde a sua chegada, e salvo lesões, Ancelotti optou por aurelien como pivô, mas agora camavinga está batendo na porta.

A opção dos dois jogarem juntos está na cabeça do treinador, mas ainda parece prematura, embora faça cada vez mais sentido.