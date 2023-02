Centro Paula Souza recebe inscrições para 17 cursos gratuitos EaD

O Centro Paula Souza, órgão que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de São Paulo, está com inscrições abertas para 17 cursos gratuitos de diversas áreas ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). As vagas são abertas para estudantes de todo o país já que os cursos são totalmente virtuais.

De acordo com a instituição, os interessados poderão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do Portal GEEaD (Grupo de Estudo de Educação a Distância). As inscrições e a participação são totalmente gratuitas.

Ainda conforme divulgado pelo Centro Paula Souza, os cursos com inscrições abertas são os seguintes:

Arduíno;

Autocad;

Canvas;

Design e Photoshop;

Design Thinking;

Espanhol Básico;

Felicidade;

Gestão de Conflitos;

Gestão de Pessoas;

Gestão do Tempo;

Inglês Básico;

Introdução à Monitoria Ambiental;

Mecânica Básica de Motos;

Mediação em Educação a Distância;

Mercado de Trabalho;

Português Instrumental;

Vendas.

Quem pode se inscrever?

As vagas são ilimitadas e não há pré-requisitos de inscrição e nem prazo específico para se inscrever. Desse modo, qualquer pessoa interessada poderá realizar a inscrição nos cursos. É possível realizar mais de uma capacitação.

De acordo com a instituição, os estudantes que concluírem o curso terão direito à certificação. A carga horária varia de acordo com o curso escolhido, podendo chegar a até 40h.

Confira o site do Centro Paula Souza para mais informações.

