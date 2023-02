Dani Alves espera sair da prisão na terça-feira

Dani Alves está contando as horas até amanhã. O Tribunal de Recurso de Barcelona vai anunciar esta terça-feira às partes se o defesa brasileiro pode deixar a prisão, onde cumpre hoje um mês de prisão por alegada agressão sexual.

Ele é uma prisão chamada Brians 2. O jogador está confiante de que receberá as medidas de quatro meses propostas no recurso interposto contra sua prisão preventiva.

O zagueiro, que já mudou várias vezes sua versão dos acontecimentos, é acusado de supostamente ter agredido sexualmente uma jovem de 23 anos em um banheiro da boate Sutton, em Barcelona, ​​no dia 30 de dezembro.

A juíza, após colher os depoimentos das partes, determinou a prisão preventiva de Alves sem direito a fiança, entre outros motivos, pelo alto risco de fuga devido à sua alta capacidade econômica e porque a Espanha não tem tratado de extradição com o Brasil .

Medidas de precaução

O advogado de Alves, Cristobal Martell, interpôs recurso há alguns dias no Tribunal de Apelação de Barcelona na esperança de que fosse aceito e que o jogador pudesse sair da prisão e defender sua inocência fora das grades.

O defensor sustenta que as relações foram consensuais. Caso o jogador saia do Brians 2 na terça-feira, a acusação seria mantida e ele teria que aceitar algumas medidas cautelares, como pagamento de fiança, retirada do passaporte, uso de pulseira telemática ou comparecimento ao tribunal de tempos em tempos. dias.

Ele também não teria como manter nenhum tipo de contato com a vítima.

As duas partes apresentaram seus argumentos sobre a liberação na audiência da última quinta-feira, e o tribunal levou alguns dias para analisá-los.

Tanto o Ministério Público quanto o Ministério Público que representa a vítima também declararam que se opõem a alves‘ a soltura porque, entre outras razões, sustentam que permanecem as mesmas condições de quando o juiz ordenou sua prisão preventiva sem fiança.

O brasileiro, que já recebeu visitas de alguns familiares, afirma ser inocente e que as relações foram consensuais.

Mas na audiência da semana passada, a promotoria e a promotoria privada lembraram que há ampla evidência que contradiz a versão mais recente de Alves. O Tribunal anunciará sua decisão na terça-feira.