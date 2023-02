Deontay Wilder desafia Francis Ngannou para luta de boxe e luta de MMA

Deontay Wilder está mais do que feliz em receber Francis Ngannou no boxe, mas se oferece para correr o mesmo risco em uma luta de MMA contra o ex-campeão peso-pesado do UFC.

Com Ngannou atualmente explorando suas opções depois de sair do UFC após o fim de seu contrato recente, ele está provocando uma passagem para o boxe, que era o sonho de sua vida antes de fazer sua primeira luta no MMA. Ngannou mencionou Wilder, Tyson Fury e Anthony Joshua como adversários em potencial, mas a chance de fechar um acordo de duas lutas no boxe e no MMA pode apenas adoçar o acordo.

“Eu amo Francis”, disse Wilder Conversa de Boxe Trill. “Quando o conheci no [UFC] APEX em Vegas, estávamos conversando sobre isso na época e ainda estou interessado nessa luta. Eu adoraria ir para a África para isso. Eu adoraria fazer isso na África.

“Até pensei nessa ideia. Vamos fazer um acordo de duas lutas. Todo mundo sempre vem para o boxe. Vamos fazer isso – você vem para a minha merda, eu vou para a sua. Você vem na minha casa, eu vou na sua. Uma verdadeira festa do chá. Eu amo essa ideia. Eu sou um verdadeiro guerreiro.”

Wilder é amplamente considerado o perfurador mais forte em todo o boxe, com 42 de suas 43 vitórias na carreira terminando por nocaute. Mais recentemente, ele conquistou uma vitória sobre Robert Helenius em outubro passado, com uma das finalizações mais devastadoras em 2022.

De acordo com Wilder, ele realmente falou com Ngannou sobre um possível confronto em uma luta de boxe depois que eles se enfrentaram no UFC APEX em Las Vegas enquanto ele treinava nas instalações. Wilder acrescentou que também conversou com o presidente do UFC, Dana White, sobre a ideia, embora nada tenha se concretizado enquanto Ngannou ainda estava sob contrato com a promoção.

“Eu e Dana conversamos sobre isso e eu disse a ele quando ele trouxe a ideia para mim”, disse Wilder. “A cena toda é se dá dinheiro, faz sentido e isso é tudo que eles precisam saber. Eu sei que ele está fazendo suas próprias coisas e estou orgulhoso dele por seguir seu coração.

“Estou muito interessado nisso. Se [Francis] quer fazer um confronto e dar boas lutas para algumas pessoas e vamos nessa. Eu adoraria ir lá para o continente e fazer isso. Vai ser uma luta da Marvel, dois grandes super-heróis negros e vamos ser legais. Eu adoraria fazer isso. Acho que seria ótimo.”

Quanto ao seu interesse em passar para o MMA, Wilder admite que não é algo que ele considera seriamente para sua carreira, mas também elogia lutadores como Ngannou, que estão dispostos a correr o risco em uma luta de boxe, então por que ele não deveria estar disposto a fazer isso? o mesmo em troca?

“Isso é algo em que pensei desde a primeira centelha da ideia”, disse Wilder. “Eu quero fazer algo diferente. Como todo mundo está cruzando entre esportes de combate, e os caras do MMA sempre vêm para o boxe.

“Claro, eles não têm nenhum jogo em pé no que diz respeito ao boxe, então sempre será mais favorecido do lado do boxeador porque você está em nosso território.”

Wilder promete que faria de tudo para vencer uma luta de MMA contra Ngannou, então não seria apenas pela novidade ou pelo hype para ajudar a criar uma rivalidade.

Ele respeita o MMA como esporte, e é por isso que Wilder diz que procuraria um técnico e uma equipe de ponta para prepará-lo para essa mudança sempre que acontecesse.

“Eu sei como gritar”, disse Wilder com uma risada quando perguntado se ele sabe lutar no MMA. “Eu sei como fazer isso. Não tenho experiência em artes marciais mistas, mas é claro que se isso acontecer, vou treinar e partir daí. Eu não entraria sem saber de nada. Se eu vou fazer isso, eu realmente vou me esforçar.

“Porque ele vai treinar vindo para onde eu estou [in boxing]. Por que eu não treinaria o que ele faz? Eu posso gostar da merda. Eu poderia cruzar. Esta é a minha nova casa. Eu vou chutar o filho da puta agora. Com certeza, vou contratar um dos melhores treinadores por aí.”

Ngannou ainda não respondeu ao desafio, mas certamente parece uma opção potencial que pode dar ao ex-campeão do UFC exatamente o que ele quer, agora que está disponível para marcar sua próxima luta contra quem ele quiser.