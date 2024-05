Aplicação da lei investigando a morte de Matthew Perry, fonte de trapaça

Embora as nossas fontes não tenham podido fornecer nomes… disseram-nos que os investigadores abordaram e falaram com pessoas que são conhecidas por terem um histórico de uso ou abuso de drogas.

De acordo com o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles, Matthew estava passando por terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade mais de uma semana antes de sua morte – mas o médico legista concluiu que a cetamina em seu sistema quando ele morreu não era resultado do tratamento.