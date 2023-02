Estrela de ‘NYPD Blue’ Austin Majors morre aos 27 anos, possível envenenamento por fentanil

Uma fonte com conhecimento direto das circunstâncias em torno de sua morte nos diz que não há suspeita de crime… mas acredita-se que ele pode ter ingerido uma quantidade fatal de fentanil. Fomos informados de que uma autópsia deve ser concluída na segunda-feira, com os resultados finais da toxicologia esperados para os próximos meses.

A família de Austin divulgou uma declaração sobre sua morte, dizendo que ele: “Era um ser humano amoroso, artístico, brilhante e gentil. Austin teve grande alegria e orgulho de sua carreira de ator. Ele era um Eagle Scout ativo e se formou Salutatorian no ensino médio. Ele se formou na Escola de Artes Cinematográficas da USC com uma paixão por direção e produção musical.”

A declaração continua: “A irmã mais nova de Austin, Kali, diz que suas melhores lembranças com Austin foram crescer no set com ele, ser voluntário em eventos com “Kids With a Cause” e fazer mochilas juntos. Austin era o tipo de filho, irmão, neto , e sobrinho que nos deixou orgulhosos e sentiremos sua falta profundamente para sempre.”