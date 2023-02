Filha de Eminem, Hailie, fica noiva de namorado de longa data

Hailie Jade, de 27 anos, anunciou na segunda-feira que seu namorado, Evan McClintock, fez a pergunta … e ela disse que sim. Ela fez uma pequena apresentação de slides capturando o doce momento – que parecia ser combinado com um pouco de champanhe e roupas de inverno elegantes.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Claro, ela também exibiu a pedra naquele dedo… e é uma belezura. A legenda dela … “recapitulação casual do fim de semana”, acrescentando “eu te amo” enquanto marcava Evan e colocava emojis.

Não se sabe muito sobre o cara ou seu relacionamento com Hailie – ela mantém sua vida privada, apesar de seu pai famoso. Tudo o que sabemos é que eles estão namorando há anos – desde pelo menos 2016, ao que parece, quando ela postou fotos com ele pela primeira vez – e que Em parece ser legal com ele.