Filha de Tom Brady, Vivian, surpreende-se com truque da água: “Ciência é fixe”

As Tom Brady aproveita a folga de Gisele em Brasil, ele consegue passar um tempo individual de qualidade com todos os seus filhos em uma viagem de esqui. Uma das motivações do QB ao encerrar sua lendária carreira na NFL foi justamente a perspectiva de passar mais tempo com seus filhos.

O antigo Bucs e patriotas o chamador do sinal tem cocriado seus filhos com Gisele Bündchendesde que finalizaram o divórcio em Outubro de 2022. Em suas férias na neve, Brady tem passado a maior parte do tempo com Vivian, sua única filha.

Vivian Brady mostra a seu pai, Tom Brady, um experimento científico que o deixa mais do que impressionado em sua viagem de esqui.IG/@tombrady

O experimento científico que surpreendeu Tom Brady

O QB tem orgulho de todos os seus filhos, mas está surpreso com a fome de aprendizado e a inteligência aguçada do menino de 10 anos. É por isso que ele compartilhou um vídeo dela com todos os seus seguidores. “Quando eu jogar isso (copo de água quente lá fora) vai virar gelo”, diz Vivian.

Ao que o pai dela diz “de jeito nenhum”. Apenas para provar que estava errado segundos depois: “Isso é tão legal!”

O que Vivian está mostrando o QB é que a água fervente está mais próxima do ponto de evaporação do que a água fria. O ar frio é muito denso, o que torna muito baixa a sua capacidade de reter as moléculas de vapor de água. Portanto, quando água fervente ou quente é jogada no ar muito frio, as menores gotículas são capazes de resfriar e evaporar em uma nuvem dramática quase instantaneamente.

Seu experimento fez com que seu pai não acreditasse e legendasse o post: “A ciência é divertida”.