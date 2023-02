Garth Brooks, Irving Azoff e James Dolan falam sobre preços insanos de ingressos

A lenda da música country está programada para falar em um painel em Los Angeles na próxima semana junto com o Madison Square Garden Entertainment. James Dolan ex-procurador-geral adjunto do DOJ, Makan Delrahim e moderado pelo magnata da música, Irving Azoff .

O evento será o 34º Pollstar Live! painel de discussão da conferência, que acontecerá no dia 22 de fevereiro às 9h45, hora do Pacífico, no Beverly Hilton em LA