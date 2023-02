Ice Spice chocado com o retrato de North West: ‘É tão fofo’

Tempero Gelo está mais do que lisonjeada uma das crianças mais famosas do mundo decidiu desenhar seu retrato … gritando noroeste fandom de – tanto na música quanto na arte.

Conversamos com o rapper “Munch” no Brooklyn na segunda-feira, e ela claramente se animou um pouco quando perguntamos sobre o retrato dela recém-lançado por North.

North postou o desenho à mão livre em sua conta conjunta do TikTok com a qual ela compartilha Kim Kardashian … trilha sonora do vídeo com os sons do dueto “Boy’s a liar Pt. 2” de Ice e PinkPantheress.