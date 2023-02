Ivana Knoll manda mensagem emocionada para MARCA no Instagram

Ivana Knoll esteve no centro das atenções na Copa do Mundo de 2022 no Catar. A linda croata é modelo e também ganhou o concurso Miss Croácia há alguns anos.

No entanto, sua popularidade internacional cresceu quando ela viajou para o Catar para torcer por sua seleção nacional com roupas deslumbrantes que desafiavam as normas culturais do país.

Recentemente, pudemos apreciar sua beleza em um camarote durante a partida da Premier League entre Arsenal e Cidade de Manchesteronde vestiu a camisa personalizada que os Gunners confeccionaram para ela.

Uma manchete da MARCA em inglês sobre ela ser uma Arsenal fã chamou sua atenção, e ela claramente gostou do que viu. Como resultado do nosso trabalho, parece que ela estará a caminho de um estádio da LaLiga Santander em um futuro próximo.

“É hora de Espanha” Knoll disse em sua história no Instagram, completa com um emoji atrevido e uma captura de tela do artigo MARCA em inglês.

Knoll tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram e depois da Copa do Mundo não parou mais de interagir com seus seguidores nas redes sociais, compartilhando vários snaps em que foi vista nas praias de Miami ou em um jogo da NBA, pois como se sabe ela declarou ela mesma uma fã do calor de Miami.

Uma das grandes decepções para seus seguidores é que ela finalmente não abrirá seu OnlyFans. Em uma entrevista com Michael Babcock e Lucas Widmana modelo confessou que recebeu muitas mensagens para vender fotos e vídeos pela plataforma adulta, mas não quer abrir conta lá.

Então, por enquanto, os fãs terão que continuar curtindo suas postagens no Instagram e os fãs espanhóis aguardarão sua visita.